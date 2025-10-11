Gimnasia (LP) recibe a Talleres en duelo de necesitados

Gimnasia (LP) enfrentará a Talleres, desde las 16, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 12 del Clausura

Gimnasia (LP) enfrentará a Talleres este sábado, desde las 16, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 12 del Clausura . Ambos están en los puestos bajos de la tabla generaly buscarán un triunfo que les de aire en la lucha por la permanencia.

El equipo de La Plata logró un triunfo vital ante Sarmiento en Junín (1-0) el último sábado, cortando una racha de tres encuentros consecutivos con derrotas y despegándose un poco de la zona roja en la tabla general.

El Lobo lucha contra el conjunto de Junín por la permanencia, y dicha victoria también le permitió alcanzar las 29 unidades, mantener los ocho puntos de ventaja por sobre Aldosivi (29°), y sacarle dos más de diferencia a San Martín de San Juan (30°), que empató con Instituto.

Talleres viene de empatar sin goles frente a Belgrano en el clásico cordobés,y sigue ocupando el puesto 28 de la tabla general. Está a tres puntos del Tiburón, que hoy estaría descendiendo, y si no logra un triunfo sufrirá hasta el final por no descender. Además, la T solamente ganó uno de los últimos nueve partidos en el Clausura.

En la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear a Miguel Ángel Russo, exentrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edadtras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer. En Argentina también dirigió a Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, Racing y LosAndes.

Probables formaciones de Gimnasia (LP) y Talleres

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Juan Yangali; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: AlejandroOrfila.

Talleres: Guido Herrera;Augusto Schott,Matías Catalán,JoséLuis Palomino;Rick,Juan Portilla,Mateo Cáceres,Ulises Ortegoza,Gabriel Báez;Valentín Depietri,Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.

Hora: 16.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Ariel Penel.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

TV: ESPN Premium.