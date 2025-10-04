Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia (LP)

Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Gimnasia (LP) volvió al triunfo en el Torneo Clausura con el 1 a 0 ante Sarmiento en Junín, en un encuentro disputado en el estadio Eva Perón por la fecha 11

4 de octubre 2025 · 16:53hs
Gimnasia (LP) venció a Sarmiento y se sacó la mufa en la zona B del Clausura

Gimnasia (LP) volvió al triunfo en el Torneo Clausura con el 1 a 0 ante Sarmiento en Junín, en un encuentro disputado en el estadio Eva Perón por la fecha 11. El conjunto comandado por Alejandro Orfila cortó una racha de tres derrotas consecutivas y sumó tres puntos vitales para pelear en los puestos de playoff de la Zona B.

El único gol del partido llegó sobre el cierre del primer tiempo, a los 46 minutos, cuando Marcelo Torres transformó en gol un penal sancionado, después de una revisión del VAR, por una mano de Facundo Roncaglia dentro del área.

Fue el delantero Torres el encargado de tomar el balón, para definir con categoría, cruzado y rasante, para lograr que el Lobo se ponga en ventaja por 1 a 0 frente al equipo de Junín antes del entretiempo.

En la segunda parte, Sarmiento reaccionó y tuvo la gran oportunidad de empatar a través de otro penal, pero Iván Morales desperdició la chance desde los doce pasos, luego de que su remate fuera detenido por el arquero Nelson Insfrán, una de las figuras del encuentro.

Con este resultado, Gimnasia alcanzó los 13 puntos en la Zona B y se ubica en el séptimo lugar, mientras que Sarmiento se quedó con 12 unidades y perdió la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación.

El resumen de Sarmiento y Gimnasia (LP)

Embed - GIMNASIA VENCIÓ a SARMIENTO en una tarde a puro penal | #Sarmiento 0-1 #Gimnasia | Resumen
Gimnasia (LP) Sarmiento Clausura
