Alvarado fue goleado por Arsenal y descendió al Federal A: así se definió la zona A

Finalizó la fase regular de la zona A de la Primera Nacional, donde están los clasificados a los playoffs y el segundo descendido: Alvarado

La fase regular del grupo A de la Primera Nacional llegó a su fin este sábado, y lo hizo con una goleada que marcó el cierre del camino de Alvarado en la categoría, tras ser goleado de visitante 5-0 por Arsenal , que ya había descendido la semana pasada.

El equipo del Viaducto fue ampliamente superior y aprovechó todas las dudas de un elenco marplatense que ya no tenía margen anímico ni futbolístico. Con esta derrota, se despidió oficialmente de la Primera Nacional tras una temporada muy complicada y deberá pensar ahora en el Federal A.

En paralelo, Almagro cayó ante Güemes, aunque ese resultado ya no modificaba nada en la tabla, dado que la suerte de los marplatenses estaba sellada.

Por su parte, quedaron definidos los equipos clasificados a los playoffs por el segundo ascenso: Atlanta, Tristán Suárez, Gimnasia y Tiro, San Miguel, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú y Patronato serán los protagonistas que buscarán sumarse a la pelea por llegar a la Liga Profesional. Vale recordar que Deportivo Madryn ya tiene asegurado su lugar en la final por el primer ascenso, luego de terminar en lo más alto del grupo.

Con el grupo A ya cerrado, todas las miradas estarán puestas este domingo en el grupo B, que definirá a sus últimos clasificados y también la posición final de los equipos que pelearán por el mismo objetivo.

El resto de los marcadores: Ferro 3-Patronato 1, Almagro 0-Güemes 1, San Miguel 2-San Martín (T) 2, Quilmes 0-Tristán Suárez 1, Racing de Córdoba 1-Gimnasia y Tiro 2, Atlanta 0-Maipú 3 y Colegiales 1-Deportivo Madryn 0.

La tabla del grupo A de la Primera Nacional