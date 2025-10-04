Uno Santa Fe | Ovación | Rally

La primera etapa del Rally Argentino en Entre Ríos fue de Baldoni

Tras el día 1 del Rally Argentino, Miguel Baldoni es el líder del clasificador general de la octava fecha del año en Entre Ríos

Matías Russo

Por Matías Russo

4 de octubre 2025 · 19:25hs
Los absolutamente inéditos y desconocidos caminos de Diamante, Valle María y sus alrededores, están siendo los protagonistas de una nueva fecha de la presente temporada del Campeonato Argentino de Rally, pero todo está saliendo a la perfección.

Pues para esta octava fecha del año, la categoría más importante de la especialidad en el país apostó a un nuevo desafío para el Rally de Entre Ríos, con nuevos lugares como sede del evento, lo que también se traduce en nuevos sectores en los que desempeñar la carrera, y con la correspondiente incertidumbre que esto genera, salvo para los pilotos locales, que conocen la zona.

De esta manera, este sábado se llevaron a cabo siete pruebas especiales, todas comprendidas entre las dos localidades que le dan nombre a esta carrera: Diamante y Valle María, aunque también se ha llegado muy cerca del ejido de la comuna de Aldea Protestante, que ya tuvo su protagonismo en la jornada del viernes con el shakedown.

image
La primera etapa del Rally Argentino en Entre R&iacute;os fue de Baldoni.

La primera etapa del Rally Argentino en Entre Ríos fue de Baldoni.

No obstante, y más allá de todas las novedades en el recorrido, hay algo que permaneció inmutable, tal y como lo ha sido durante casi todo el año: el dominio de Miguel Baldoni. El “Coyote Puntano”, con su Skoda Fabia de especificación FIA Rally2, no tuvo inconveniente alguno, ni siquiera perdió demasiado tiempo aun siendo quien abrió camino por ser el líder del campeonato, y se llevó la victoria en la primera etapa, lo que lo concibe como el puntero absoluto del clasificador general de la prueba. Además, este resultado lo pone a solo unos puntos de coronarse en la clase mayor de Rally Argentino, la RC2, y de manera anticipada, ya este domingo.

“Feliz, muy buena etapa, pudimos ganarla. Muy apretada pero linda. Nos llevamos los puntos del día y cada vez falta menos para nuestro objetivo asi que vamos pasito a pasito, firmes”, comentó el líder Baldoni al cabo del sábado.

Mientras tanto, en el resto de las divisionales, los respectivos líderes son: Santino Rossi (VW) en la RC-MR; Carlos Bello (único participante) en la Copa Toyota; Nicolás González (VW) en la RC3; Alejandro Baratella (Peugeot) en la RC4 y Santiago Sabbatini (Ford) en la RC5.

Lo que viene para el Rally Argentino en Entre Ríos

Así entonces, y con la posibilidad latente de que se produzcan lluvias, este domingo se disputa la segunda y última etapa. Allí, el recorrido está compuesto por cinco pruebas especiales, con arranque en Complejo La Chacra–Comisaría Ejido (18,65 km.) a las 8:18, seguido por Acceso Balneario–Valle María (8,60 km.). Luego de la asistencia, se realizará una segunda pasada en los mismos tramos, siendo el último en formato de Power Stage, otorgando puntos extras.

Sin embargo, el recorrido de la fecha se completará con el Súper Especial Camping Valle de la Ensenada, de 3,55 kilómetros, a las 13.

