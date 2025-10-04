La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

UNO Santa Fe adelantó importantes avances con Joel Soñora y José Barreto, pero habría también charlas con varios más en Colón para rescindir el contrato

Con el cierre de la fase regular, la dirigencia de Colón ya comenzó a trabajar en las rescisiones de contrato . Luego del partido de este domingo, a las 15.30, ante CADU no habrá competencia oficial hasta febrero, por lo que el objetivo pasa por acordar salidas antes de fin de año.

En ese sentido, desde el club mantienen charlas con varios futbolistas para rescindir de común acuerdo. El caso más avanzado es el de Joel Soñora, quien prácticamente no tuvo participación en el torneo y fue noticia más por sus incursiones en el golf que por su aporte futbolístico. Hay principio de acuerdo para ponerle fin a su vínculo.

Joel Soñora.jpg Colón tiene un acuerdo para rescindir con Joel Soñora, no así aún con Marcos Díaz. UNO Santa Fe | José Busiemi

Más nombres en Colón

Por el mismo camino avanza la negociación con José Barreto, que mostró buena predisposición para llegar a un entendimiento. También están en tratativas con Facundo Sánchez, otro de los jugadores que no logró consolidarse, y con Cristian García, quien sumó apenas un puñado de minutos en toda la temporada.

El volante había llegado a pedido de Andrés Yllana, pero las lesiones lo marginaron durante buena parte del campeonato y nunca pudo ser una solución para el equipo. No es un tema sencillo, ya firmó hasta diciembre de 2026. Ni hablar Marcos Díaz, con el que se intentó terminar el vínculo luego de que sea apartado, pero no hubo caso.

La idea de la dirigencia es resolver estos casos en el corto plazo, para ordenar la situación contractual y reducir la masa salarial. Se espera que a partir de la próxima semana comiencen a darse mayores casos.