Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Unión se impuso en el 15 de Abril por 1-0 a Lanús en la ida de la final por el ascenso a la Primera División femenina de AFA. El gol fue de Emilse Albornos

Las chicas de Unión dieron un paso clave en su ilusión de ascender a la Primera División de AFA al imponerse este sábado por la tarde en un vibrante 15 de Abril a Lanús por 1-0. El único gol del partido lo marcó Emilse Albornos, a los 21 minutos del primer tiempo, tras una jugada colectiva que desató la alegría de todo el estadio.

Fue un encuentro parejo, muy disputado en la mitad de la cancha, pero las rojiblancas supieron aprovechar su momento y sostener la ventaja con orden y compromiso hasta el final.

Más allá del resultado ajustado, la victoria deja bien posicionado a Unión de cara a la revancha. El próximo sábado, desde las 15, en el estadio Néstor Díaz Pérez, se definirá todo: allí las tatengas buscarán cristalizar el gran objetivo de la temporada y consumar el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino argentino. No pudo estar el DT Paulo Poccia por suspensión.

El equipo santafesino llega con la ilusión intacta, sabiendo que la diferencia mínima no permite relajaciones, pero con la confianza que da haber ganado el primer capítulo de la final ante su gente. La historia se terminará de escribir en el Sur, donde Unión intentará coronar un año de crecimiento y esfuerzo con el premio mayor.

CON EL CUCHILLO ENTRE LOS DIENTES

VAMOS LAS PIBAS

— Club Atlético Unión (@clubaunion) October 4, 2025

Así formó Unión

Naila Zaninetti; Victoria Muñoz, Ionara Vilte, Martina Pinto, Alegra Risso, Mailén Herman, Emilse Albornos, Yamila Suárez, Marilín Coronel, Pilar Mateo y Agustina Marani. DT: Paulo Poccia.