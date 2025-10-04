San Martín (SJ) empató con Instituto y sigue complicado con el descenso

San Martín (SJ) igualó 0-0 de local con Instituto por la fecha 11 del grupo B del Clausura y está cada vez más complicado con la permanencia

Este sábado, Instituto empató 0 a 0 San Martín (SJ) en un partido caliente, por la tempertura y lo que se vivió en el estadio Hilario Sánchez, con arbitraje de Sebastián Martínez, por la fecha 11 de la zona B del Clausura . Resultado que deja muy complicado al Santo con el descenso.

El primer tiempo estuvo interrumpido en dos ocasiones por invasión de hinchas locales detrás del arco de Roffo, en la popular de San Martín. El juez junto a las autoridades de seguridad decidieron continuar. Así, el primer tiempo, donde no pasó demasiado terminó 0 a 0.

Para el complemento, el DT Oldrá realizó cambios. Mandó a la cancha a Stefano Moreyra y al colombiano Jhon Córdoba para cambiar la monotonía del encuentro. En el local, el ex Instituto Nicolás Watson se fue expulsado a los 13 minutos del segundo tiempo, cambiando la historia del partido.

Ahora el local tenía un futbolista menos, con todo lo que eso significaba. San Martín tuvo una chance muy clara con un remate del defensor Recalde que dio en el travesaño, a los 37 minutos del segundo tiempo.

El equipo de Alta Córdoba tenía un jugador más pero no lograba generar situaciones de peligro. Así el partido se iba con un empate que no le servía a nadie.

Formaciones de San Martín (SJ) e Instituto

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Sebastián González, Marco Iacobellis, Nicólas Watson, Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: Manuel Roffo;Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Jonás Acevedo, Gastón Lódico, Emanuel Beltrán, Elías Pereyra, Juan Ignacio Méndez; Lucas Rodríguez;Alex Luna, Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Árbitro: Sebastián Martinez.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.