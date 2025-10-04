Uno Santa Fe | El País | José Luis Espert

Espert ahora admite que estuvo en la casa de Machado: "Es muy probable que el video en la pileta sea cierto"

El candidato libertario reconoció haber estado en la casa del presunto narco y no desmintió un video que lo muestra en una pileta de Machado.

4 de octubre 2025 · 19:04hs
Espert ahora admite que estuvo en la casa de Machado: Es muy probable que el video en la pileta sea cierto

Cada vez más complicado por sus vínculos con el empresario detenido Federico Machado, el diputado José Luis Espert admitió por primera vez haber estado en la casa del presunto narcotraficante y validó la existencia de un video que lo muestra en un entorno informal, junto a una pileta.

La confesión de José Luis Espert

La confesión, que contradice la formalidad de su defensa pública, se dio en una entrevista radial, donde se lo notó visiblemente incómodo. Espert: “No puedo creer lo que te puede hacer la política y esta basura de Grabois”

La nueva revelación añade más dudas sobre la naturaleza real del vínculo entre el candidato de La Libertad Avanza y el empresario acusado por la justicia de Estados Unidos.

Espert desmentida

"Sí, he estado ahí"

Durante la entrevista, Anello le consultó directamente por un video que circularía en el que se lo ve a Espert en una pileta, y le preguntó si su vínculo con Machado era de amistad o profesional. La respuesta del economista fue evasiva y dubitativa, pero terminó por confirmar su presencia en el lugar.

"Mira, yo te diría que es muy probable que sea cierto", respondió Espert sobre la veracidad del video. Intentó minimizarlo, argumentando que ha "filmado montones de videos en casas, en lugares con gente".

Sin embargo, ante la insistencia, el candidato libertario no tuvo más remedio que admitir: "Sí, pero yo he estado ahí. Sí, he estado ahí".

La confesión de Espert de que "tranquilamente podría ser" real el video y su confirmación de que visitó la casa de Machado, echan por tierra la distancia que había intentado imponer en su video de descargo, donde se limitó a describir la relación como un vínculo estrictamente profesional y posterior a la campaña de 2019.

José Luis Espert Machado narcotraficante
Noticias relacionadas
José Luis Espert publicó en X un video para desmentir su relación con Fred Machado

José Luis Espert admitió que recibió USD 200.000 de Machado pero aclaró que no fue un pago de campaña

Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la Nación

Bullrich dijo que Espert "tiene que contestar claro en los medios" sobre su vínculo con el narco Fred Machado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, sobre Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"

milei reconocio una fuerte desaceleracion de la economia y defendio a jose luis espert

Milei reconoció "una fuerte desaceleración de la economía" y defendió a José Luis Espert

Lo último

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Último Momento
Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Efecto dólar: incertidumbre en el mercado automotor santafesino por la falta de listas de precios

Efecto dólar: incertidumbre en el mercado automotor santafesino por la falta de listas de precios

Un investigador santafesino fue distinguido con un premio internacional por su tesis sobre el Alzheimer

Un investigador santafesino fue distinguido con un premio internacional por su tesis sobre el Alzheimer

Ovación
Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario