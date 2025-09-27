Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Con otro gol de Di María, Rosario Central goleó a Gimnasia (LP) y cortó la sequía

Rosario Central, con un gol del campeón del mundo Ángel Di María, le ganó 3-0 a Gimnasia La Plata, de visitante, por la fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura

27 de septiembre 2025 · 21:51hs
Rosario Central, con un gol del campeón del mundo Ángel Di María, le ganó 3-0 a Gimnasia (LP), en condición de visitante, por la décima fecha del Grupo B del Torneo Clausura. En el estadio Juan Carmelo Zerillo, el Canalla buscaba cortar la racha de cuatro partidos sin victorias.

Incluyendo aquel de la séptima fecha ante Sarmiento de Junín que fue suspendido por una lluvia torrencial y que aún no tiene fecha de recuperación. Además, los de Ariel Holan buscaban quedar a cuatro puntos del líder Deportivo Riestra, al menos hasta que este se enfrente a River este domingo.

El ´Canalla´ golpeó de entrada con el gol de Alejo Véliz a los dos minutos de juego. Sobre la izquierda, Enzo Copetti llegó hasta el fondo, recibió el pase de Di María en el área rival y metió un cerrado buscapié al primer palo donde el delantero cedido desde el Tottenham Hotspurs de Inglaterra anticipó al arquero Nelson Insfrán, punteó la pelota y marcó el 1-0.

El equipo auriazul pudo liquidar el encuentro recién a los 38 minutos del complemento con el gol del paraguayo Enzo Giménez, 60 segundos después de su ingreso por Ignacio Malcorra. Desde la izquierda, Di María metió un preciso tiro de esquina al vértice zurdo del área chica donde apareció Giménez que, tras haber hecho la diagonal en absoluta soledad, cabeceó sin marca e infló el ángulo del arquero Insfrán.

A los 40, Di María marcó el tercero para Rosario Central. Tras un pase de Juan Manuel Elordi, el ex jugador de la Selección argentina entró por el vértice derecho del área de Gimnasia, recortó a su izquierda haciendo pasar de largo a Germán Conti y quedó mano a mano con el arquero Insfrán, al cual le definió sutilmente cruzado y puso el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo rosarino escala a la quinta posición del Grupo B con 15 puntos, a cuatro del líder Deportivo Riestra. En la próxima jornada, recibirá a River el domingo a las 21.15 en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, Gimnasia no levanta cabeza y acumuló su sexta derrota en el campeonato, la tercera consecutiva. En la próxima fecha, visitará el estadio Eva Perón de Junín para enfrentar a Sarmiento el sábado desde las 14.30.

