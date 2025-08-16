Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia de Mendoza defiende la punta ante el urgido Almirante Brown

Gimnasia de Mendoza recibirá a Almirante Brown, desde las 16.10, en procura de consolidarse como líder de la Zona B de la Primera Nacional.

16 de agosto 2025 · 11:48hs
Gimnasia y Esgrima, líder de la Zona B, jugará este sábado ante Almirante Brown de Isidro Casanova, en un encuentro correspondiente a la 27ª fecha del torneo de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 16.10 y será transmitido por la señal deportiva TyC Sports.

Lucas Cavallero será el árbitro del encuentro que jugará el Lobo ante la Fragata en el estadio Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima viene de vencer como visitante a Chaco For Ever por 2 a 0 y buscará lograr su tercer triunfo seguido para seguir afirmándose en la cima.

El equipo dirigido por Ariel Broggi, quien suma 3 victorias en 3 partidos como DT, alcanzó los 49 puntos

El Mensana jugará una nueva final, faltan 9 fechas y el partido pendiente con Morón para soñar con jugar la final por el primer ascenso.

Así llega Almirante Brown

Almirante Brown, el equipo dirigido por Rodrigo Alonso, viene de igualar sin goles ante Central Norte de Salta, en Isidro Casanova. Cuando faltan nueve jornadas para el final se mantiene en el antepenúltimo lugar, por encima de los dos equipos que hoy estarían perdiendo la categoría: Defensores Unidos de Zárate (está a nueve unidades) y Talleres de Remedios de Escalada (a once).

Los antecedentes entre Gimnasia y Esgrima y Almirante Brown

En el historial, Gimnasia y Esgrima nunca perdió con Almirante Brown. Han disputado 8 partidos, el Lobo ganó 4 y los otros cuatro fueron empates.

El último enfrentamiento fue empate en el estadio Fragata Sarmiento de Isidro Casanova, en un encuentro correspondiente a la 10ª fecha. El partido lo arrancó ganando el Mirasol con un tanto de Joaquín Ibáñez y lo empató para el Mensana Imanol González.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Lucas Bustos y Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Almirante Brown: Bruno Galván; Ulises Abreliano, Gerardo Alegre Rojas, Agustín Dattola, Máximo Levi, Tomás Villoldo; Leandro Iglesias, Bruno Cenci, Tomás Almada; Ramón González y Santiago Villalba. DT: Ricardo Alonso.

Estadio: Gimnasia y Esgrima.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Hora: 16.10.

TV: TyC Sports.

Fuente. UNO Mendoza

