Gimnasia de Mendoza vuelve a Primera y estrena escenario ante Central Córdoba

Gimnasia de Mendoza debutará en el Torneo Apertura, en su regreso a la Primera División, desde las 22.15, en su visita a Central Córdoba.

Después de más de cuatro décadas de espera, Gimnasia y Esgrima de Mendoza volverá a competir en la Primera División y lo hará este jueves en un escenario imponente. Desde las 22.15, el Lobo mendocino enfrentará a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha inicial del Torneo Apertura 2026.

El partido marcará también el inicio de una nueva etapa para el conjunto santiagueño, que tendrá el estreno de Lucas Pusineri como director técnico tras la salida de Omar De Felippe , entrenador que dejó una huella profunda al consagrarse en la Copa Argentina 2024 .

Un Central Córdoba en reconstrucción

El arranque de temporada encuentra a Central Córdoba en pleno proceso de recambio. El cambio de entrenador vino acompañado por una importante renovación del plantel y son pocos los futbolistas que lograron sostener su lugar respecto al cierre de 2025. Alan Aguerre, Santiago Moyano, Matías Vera y Fernando Martínez aparecen como las piezas que le darán continuidad al equipo en este nuevo ciclo.

Con ilusiones renovadas pero con escaso rodaje competitivo, el Ferroviario buscará hacerse fuerte en casa y comenzar el torneo sumando, en un contexto de transición futbolística.

Gimnasia de Mendoza y el regreso más esperado

Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza, que regresa a la élite del fútbol argentino tras 41 años de ausencia, respaldado por una campaña sólida que lo llevó a consagrarse campeón de la Primera Nacional 2025. El título se selló en una final dramática frente a Deportivo Madryn, que se resolvió por penales.

Con los pies sobre la tierra, el objetivo del conjunto mendocino es claro: asegurar la permanencia y volver a instalarse en Primera, una categoría que no pisa desde los antiguos Torneos Nacionales de los años 80.

Como parte de la preparación, el Lobo disputó dos amistosos ante Tigre en el predio de la AFA en Ezeiza, con un empate sin goles y una derrota por la mínima, pruebas que sirvieron para ajustar detalles de cara al debut.

Un estreno con expectativas

El cruce en Santiago del Estero reunirá a dos equipos con realidades distintas pero con la misma urgencia: empezar el torneo con el pie derecho. Para Central Córdoba será el inicio de un nuevo proyecto; para Gimnasia de Mendoza, el regreso a un lugar que supo ocupar y que ahora buscará defender.