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Gimnasia quiere dar otro golpe y Quimsa está obligado a reaccionar

La final de la Liga Nacional tendrá este lunes su segundo capítulo en Santiago del Estero. Gimnasia de Comodoro Rivadavia llega con ventaja tras robarse la localía, mientras que Quimsa necesita una victoria para no viajar a la Patagonia en desventaja.

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 12:58hs
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Gimnasia quiere dar otro golpe y Quimsa está obligado a reaccionar

La serie decisiva por el título de la Liga Nacional vuelve a escena este lunes desde las 21 en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, donde Quimsa intentará recuperarse del golpe sufrido en el primer juego frente a un Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia que llega fortalecido tras imponerse por 82 a 73 y adelantarse 1-0 en la definición.

El conjunto dirigido por Pablo Favarel sorprendió en territorio santiagueño con una actuación sólida, tanto en defensa como en ataque, y ahora buscará repetir la historia para quedar a un paso de la consagración.

Gimnasia encontró la fórmula

Gimnasia construyó su victoria inicial a partir de una propuesta colectiva que logró neutralizar varias de las principales virtudes de Quimsa. El equipo patagónico movió mejor la pelota, repartió 20 asistencias y encontró altos porcentajes de efectividad cerca del aro, con un 61% en tiros de dos puntos.

Además, mostró una intensidad defensiva que terminó siendo determinante. Los diez recuperos y siete tapas reflejaron el compromiso de un equipo que nunca permitió que la Fusión encontrara ritmo ofensivo.

La producción colectiva fue uno de los aspectos más destacados del conjunto comodorense, que supo aprovechar cada momento favorable para manejar el desarrollo del partido y silenciar al público local.

Quimsa necesita recuperar su identidad

Para los dirigidos por Lucas Victoriano, la obligación pasa por volver a mostrar el nivel que los llevó a ser protagonistas durante toda la temporada.

Si bien dominaron los rebotes por un ajustado 37-35, los santiagueños estuvieron lejos de sus registros habituales en ataque. Lanzaron apenas un 44% en tiros de dos puntos y un 27% desde el perímetro, números que explican gran parte de la derrota.

El desafío será encontrar mayor fluidez ofensiva y aprovechar el respaldo de su gente para evitar viajar a Comodoro Rivadavia con la serie cuesta arriba.

Una noche que puede marcar el rumbo

El segundo encuentro aparece como una instancia clave en la definición. Un triunfo de Quimsa dejaría la serie igualada y devolvería la incertidumbre a una final que recién comienza. En cambio, una nueva victoria de Gimnasia significaría un golpe enorme, ya que regresaría a su casa con una ventaja de 2-0 y la posibilidad de definir el campeonato ante su público.

Datos del partido

Hora: 21.00

TV: TyC Sports 2 y Básquet Pass

Estadio: Ciudad de Santiago del Estero

Árbitros: Fabricio Vito, Oscar Brítez y Alejandro Zanabone

El historial favorece a Quimsa, que ganó 35 de los 53 enfrentamientos entre ambos, aunque en esta final el primer festejo quedó en manos del conjunto patagónico, que ahora intentará volver a sorprender en territorio santiagueño.

Gimnasia Quimsa Liga Nacional
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