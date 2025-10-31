Escándalo: fuertes incidentes en la Asamblea en Gimnasia de La Plata

Los hinchas presentes en el Polideportivo Vìctor Nethol arrojaron botellas y sillas contra la dirigencia para expresar su descontento con la actual gestión.

Las Asambleas Ordinaria Anual de Gimnasia y Esgrima La Plata fue suspendida luego de que se ocasionaran violentos ataques contra la Comisión Directiva, que debió abandonar el Polideportivo Víctor Nethol.

El origen del escandaloso alternado tuvo lugar cuando Oscar González Arsac, Secretario General , tomó la palabra para lamentar la mala gestión del Lobo.

Los hinchas presentes en el recinto arrojaron botellas y sillas contra la CD, mientras cantaban “que se vayan todos” y lanzaban golpes.

El enojo principal se dio producto de los números rojos que mantiene la institución platense, que arrastra inhibiciones de cara al próximo mercado de pases y en la que tanto jugadores como empleadas reclaman por atrasos en sus salarios.

Tras los incidentes y el freno a la sesión, la misma sorpresivamente se retomó con normalidad y contó con la particularidad que logró aprobarse el balance con el objetivo de que la próxima Comisión Directiva pueda recurrir a un préstamo para pagar las deudas correspondientes y reducir un pasivo que estaría rondando los 11 millones de dólares.

No obstante, una vez que el motivo por el cual se dio la Asamblea fue resuelto, nuevamente se hizo presente un fuerte altercado contra los dirigentes.

Los videos del escándalo en la Asamblea de Gimnasia de La Plata