Gimnasia tiene un panorama complicado para visitar a Colón

Tampoco podrá estar el mediocampista Agustín Sánchez, quien no terminó el partido y sufrió una lesión muscular.

Palazzo es el central derecho de alternativa para Morales y no podrá estar tras haber sido expulsado por proferir insultos -desde el banco de suplentes- hacia el árbitro Sebastián Zunino.

Así las cosas, el entrenador Sebastián Romero tiene las alternativas de incluir a Diego Mastrángelo para que forme dupla con Felipe Sánchez o poner a Germán Guiffrey en su posición natural de central y a Nicolás Colazo en el lateral izquierdo. En ambos casos, deberá jugar con dos zagueros centrales zurdos.

La lesión de Agustín Sánchez será confirmada mañana después de la realización de los estudios, hoy fue revisado por el cuerpo médico y no se entrenó pero el diagnóstico clínico lo deja al margen del viaje a Santa Fe para jugar ante el "Sabalero".

En esa posición el entrenador tiene la alternativa de Agustín Bolivar, el más similar por características, o bien armar un mediocampo más de juego con los nombres de Pablo De Blasis, Lucas Castro y Antonio Napolitano.

En principio y a pesar del flojo rendimiento del Tripero, la idea primaria del cuerpo técnico es no hacer muchos cambios.

Los otros interrogantes que se plantea Chirola Romero van por el sector derecho: entre Bautista Barros Schelotto y Guillermo Enrique en el lateral; y entre Franco Soldano y Franco Torres como extremos.

El Lobo no dejó buenas sensaciones en el debut, se fue silbado por primera vez en el año y hubo un diálogo entre el presidente Mariano Cowen con Romero, ya que no solo no gustó el rendimiento del equipo sino tampoco las declaraciones del técnico sobre el tema refuerzos.

En ese sentido, la dirigencia sigue trabajando para incorporar un mediocampista central y un extremo derecho, donde los nombres de Rodrigo Saravia de Peñarol, y de Matías Abaldo de Defensor, ambos de Uruguay, son los principales candidatos.

Gimnasia arrastra una racha negativa de 9 partidos sin triunfos (8 por el torneo local y uno de Copa Sudamericana), situación que generó preocupación.

Para esta Copa de la Liga solo llegaron hasta el momento dos nombres de experiencia como los de Lucas Castro y Pablo De Blasis, y se fueron varios jugadores, como Ignacio Miramón y Alan Lescano, como los más relevantes, entre otros.