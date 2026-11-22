Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, confirmó el interés del sector agroindustrial en participar de la operación del Belgrano Cargas y completar la obra que permitirá sacar los trenes de carga del ejido urbano.

Exportadoras ratificaron el deseo de terminar el Circunvalar Ferroviario de Santa Fe y estiman que demandará hasta US$ 80 millones

Las cerealeras ratificaron su interés en completar el Circunvalar Ferroviario de Santa Fe y estimaron que se necesitarán entre 60 y 80 millones de dólares adicionales para finalizar la obra, de acuerdo con los valores actuales.

Así lo confirmó Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), quien aseguró que el proyecto constituye una de las prioridades para el sector agroindustrial en el marco de la privatización del Belgrano Cargas.

La iniciativa vuelve a cobrar relevancia en medio de los reiterados descarrilamientos de trenes de carga en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Los episodios, que se multiplicaron durante los últimos meses, dejaron vagones volcados, pasos a nivel bloqueados, complicaciones para el tránsito y preocupación entre los vecinos por el estado de las vías y las condiciones de circulación de las formaciones que atraviesan zonas urbanizadas.

LEER MÁS: A una semana del descarrilamiento, siguen las tareas para remover el último vagón: vecinos piden mantenimiento en las vías para evitar una tragedia

Idígoras explicó que el Gobierno nacional lanzó un proceso de licitación para concesionar durante 50 años el material rodante, las vías, la operación y los talleres ferroviarios. El procedimiento comprende tres líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín.

José Busiemi

Sin embargo, el cronograma fue extendido y la fecha prevista para la presentación de ofertas pasó al 21 de diciembre, mientras que el período para realizar comentarios, aportes y revisiones del pliego finalizará en los últimos días de noviembre.

"El Gobierno está buscando promover un pliego que sea lo más competitivo posible, realizable e implementable", señaló el dirigente empresarial en declaraciones a LT10.

En ese proceso, remarcó que el Circunvalar Ferroviario de Santa Fe está contemplado como una obra obligatoria para quien resulte adjudicatario de la concesión. "Desde el sector agroindustrial somos los principales interesados porque esos trenes que pasan a la madrugada por la ciudad de Santa Fe, cada día más lento y con más problemas por la cantidad de descarrilamientos y la falta de mantenimiento, van todos a nuestros puertos", sostuvo.

Un consorcio de exportadoras quiere operar el Belgrano Cargas

Idígoras confirmó que varias empresas exportadoras conformaron un consorcio para competir por la operación de la línea ferroviaria. "Estamos en las instancias finales, con diálogo abierto con el Gobierno. Entendemos que probablemente pueda haber más interesados y candidatos", indicó.

También destacó las conversaciones que mantienen con el Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Producción y la Subsecretaría de Puertos. Según contó, días atrás se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro en la residencia oficial para abordar el futuro del sistema ferroviario.

"Es de altísima prioridad para la provincia", afirmó.

Sobre las inversiones que requiere el sistema, reconoció que son importantes y advirtió que no se trata de una actividad que garantice ingresos desde el comienzo de la operación. El concesionario deberá salir a buscar cargas, ofrecer servicios y competir con el transporte automotor.

LEER MÁS: Otro descarrilamiento que pudo terminar en tragedia: quién debe mantener las vías y qué pasa con el Circunvalar Ferroviario

No obstante, consideró que el ferrocarril resulta imprescindible para el crecimiento de la producción argentina. En ese sentido, mencionó que el país produce actualmente alrededor de 158 millones de toneladas agrícolas y podría alcanzar los 200 millones en los próximos años.

"Si vamos a un incremento de la producción agrícola argentina, no vamos a tener capacidad alguna para llegar a los puertos y transitar las rutas, que ya de por sí están en una situación deplorable las que están bajo asistencia nacional. Por eso el tren es imprescindible", argumentó.

El costo de terminar el Circunvalar Ferroviario

Uno de los datos centrales que aportó el titular de CIARA-CEC fue la estimación económica para completar el proyecto que permitirá desviar las formaciones de carga del entramado urbano santafesino.

"Con valores actuales y de acuerdo con los expertos, porque no soy un experto en ese punto, estamos hablando de entre 60 y 80 millones de dólares adicionales para concluir esa obra", precisó.

Idígoras explicó que los trabajos iniciales y los diseños del Circunvalar tuvieron un desarrollo adecuado, pero que posteriormente faltaron tareas de mantenimiento y custodia. Por eso, consideró que será necesario recuperar las condiciones de la infraestructura, reemplazar algunos elementos y completar los trabajos pendientes.

La obra deberá ejecutarse durante los primeros años de la concesión y forma parte de las obligaciones que tendrá el futuro operador ferroviario.

La preocupación por los descarrilamientos en Santa Fe

Más allá del proceso de licitación y de las inversiones previstas, Idígoras puso el foco en la situación actual de las vías que atraviesan la ciudad. Consideró que el Estado nacional debe intervenir antes de que se concrete el traspaso al sector privado para evitar que continúen los accidentes.

"Lo último es que es importante que el Estado nacional haga algunas obras de mantenimiento de acá hasta la concesión, porque estos descarrilamientos que estamos viendo en esa zona cada día son mayores", advirtió.

En ese sentido, aseguró que los diagnósticos de supervisión realizados sobre la infraestructura muestran que muchos durmientes no están en condiciones y que existen sectores en situación precaria por la falta de presupuesto.

"El Estado nacional tendría que tratar de ver la forma de cubrirlo hasta que haya un concesionario privado que haga las inversiones necesarias", planteó.

La advertencia adquiere relevancia en Santa Fe, donde durante los últimos meses se sucedieron descarrilamientos en distintos barrios. Los episodios provocaron cortes de calles, interrupciones en pasos ferroviarios y complicaciones para los vecinos, además de reavivar los reclamos por la falta de mantenimiento de las vías.

El Circunvalar Ferroviario aparece así como una solución de fondo para evitar que los trenes de carga sigan atravesando la ciudad. Sin embargo, su finalización todavía depende de la nueva concesión y de una inversión millonaria que el sector agroexportador considera prioritaria.