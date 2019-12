Godoy Cruz presentó a Sciacqua como nuevo conductor

Mario Sciacqua fue presentado en el predio de Coquimbito como nuevo director técnico del primer equipo de Godoy Cruz.

El ex Patronato fue presentado por el presidente José Mansur y el vicepresidente Alejandro Chiapini, y estuvo acompañado por su ayudante de campo Facundo Besada.

"Me sorprendió gratamente el llamado de Godoy Cruz. No analicé la posición que ocupa en la tabla y no dudé en aceptar ser el técnico. Estoy sorprendido de como tienen armado el club. Este es el desafío más importante de mi carrera", expresó

El DT mostró muy buena predisposición, habló amablemente con los periodistas y reveló que sus colaboradores serán Besada y Adrián Coria como ayudantes de campo y Marcelo Avaro como preparador físico, es decir el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en Patronato.

"Hay que levantar a los jugadores. En este momento los jóvenes se tienen que potenciar con los más grandes", dijo el entrenador, en referencia al mal momento que viene atravesando el Expreso.

Embed Mario Sciacqua fue oficialmente presentado como director técnico de Godoy Cruz en el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito. pic.twitter.com/SwIlkVBk0S — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) December 9, 2019

El santafesino asumirá el próximo jueves 26 de diciembre en lo que será el inicio de la pretemporada y el primer contacto con sus jugadores quienes espués del partido ante Defensa y Justicia quedaron licenciados.

"Fue una revolución que me hayan elegido y el puesto lo voy a defender con uñas y dientes. Vamos a dejar la piel en cada entrenamiento y cada partidos", dijo Sciacqua, cuyo primer desafío será nada menos que ante River en el retorno de la Superliga, en un partido correspondiente a la 17° fecha.

El DT, que tendrá una difícil misión sacar a Godoy Cruz del último puesto de la Superliga en las 7 fechas que quedan por disputar, no pudo evitar referirse a la continuidad del Morro García: "No todos los equipos tienen un Morro García pero ahora lo más importante es la charla que yo tenga con él".