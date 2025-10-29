Uno Santa Fe | Ovación | entradas

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Las entradas populares son mas caras en todas las categorías del fútbol argentino y la AFA dio a conocer los nuevos valores que tendrán una aplicación inmediata

29 de octubre 2025 · 19:49hs
Las entradas populares son mas caras en todas las categorías del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los nuevos valores que tendrán una aplicación inmediata desde la próxima fecha.

La idea de aumentar los precios surge de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se desarrolló en la Casa Madre del fútbol argentino en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

Sin embargo, estos valores solo pueden entrar en consideración para los clubes que ponen tickets a la venta porque el caudal de asociados les deja un remanente. Por ejemplo Boca y River ya no venden populares.

Por ejemplo, los clubes mendocinos Independiente Rivadavia, Godoy Cruz, Club Deportivo Maipú, Gimnasia y Esgrima y Atlético Club San Martín -por mencionar algunos- utilizan Access Fan y generalmente por ese sistema se pueden adquirir los tickets.

La Mesa Directiva, que fue comandada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aprobó el cuadro tarifario que alcanza a Primera, Primera Nacional, Primera B, Primera C, fútbol femenino y futsal.

La General, que es conocida como la “popular”, de Primera División pasará de 23.000 a 30.000 pesos, lo que implica otro incremento para los hinchas que asisten a los estadios de la máxima categoría.

Mientras que en la segunda categoría del fútbol local, la General aumenta de 18.500 a 24.000 pesos. En Primera B, el valor se fija en 20.000 pesos. Tanto en Primera C como en el fútbol femenino, la entrada General queda en 18.000 pesos. El futsal registra un precio de 11.000 pesos para el acceso más económico.

Cómo quedó el predio de entradas en el fútbol argentino

Generales: 30.000 pesos (Primera); 24.000 (Primera Nacional), 20.000 (Primera B), 18.000 (Primera C), 18.000 (torneo femenino).

Jubilados y pensionados: 15.000 pesos (Primera), 12.000 (Primera Nacional), 10.000 (Primera B), 9.000 (Primera C) 9.000 (torneo femenino).

Menores: 7.500 pesos (Primera), 6.000 (PN), 5.000 (Primera B), 4.500 (Primera C), 4.500 (torneo femenino).

entradas AFA populares
