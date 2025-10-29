Newell's suspendió la Asamblea y crece la tensión política por el balance

Newell's suspendió la Asamblea Ordinaria y, por el momento, no hay fecha confirmada, en la que debía tratarse la Memoria y Balance del ejercicio 2024/2025

Newell's suspendió la Asamblea Ordinaria y, por el momento, no hay fecha confirmada, en la que debía tratarse la Memoria y Balance del ejercicio 2024/2025.

Aunque el llamado había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe con fecha prevista para este martes, el acto quedó sin efecto y sin convocatoria formal. La decisión sorprendió a los socios, que esperaban el encuentro para conocer en detalle la situación económica del club.

La razón oficial es que no se cumplieron los pasos que exige el estatuto. Según el artículo 33, los socios deben ser citados mediante una publicación en el Boletín Oficial y dos avisos en diarios locales, con un mínimo de diez días de anticipación. En este caso, la comunicación solo se realizó parcialmente, por lo que la asamblea no puede considerarse válida.

Sin Asamblea por ahora en un tenso Newell's

Desde la institución del Parque Independencia aclararon que la postergación respondió a la intención de “priorizar el fútbol”, en la antesala del duelo clave ante Unión por la 14ª fecha del Torneo Clausura. “No hubo convocatoria formal en diarios ni en redes del club porque se quiso evitar distracciones en un momento deportivo crítico”, explicaron fuentes cercanas a la dirigencia.

La suspensión abre interrogantes sobre la transparencia institucional y la comunicación con los socios. Más allá del argumento deportivo, varios asociados consultados por este medio expresaron su malestar por la falta de información y reclamaron que se fije una nueva fecha con la debida antelación.

Los pasos a seguir contemplan que la Comisión Directiva vuelva a publicar el llamado en el Boletín Oficial y complete la consignación en dos diarios locales, respetando el plazo mínimo de diez días. Solo así la Asamblea podrá sesionar con validez y poner a consideración la memoria y el balance 2024/2025.

En el club admiten el mal momento económico, según fuentes internas, aunque destacan que la postergación busca evitar que la discusión contable interfiera en el foco deportivo durante un tramo clave del campeonato. No obstante, los socios reclaman claridad sobre números, auditorías y proyectos para equilibrar las cuentas.

Los socios de Newell's esperan novedades

La dirigencia en la mira —con la fecha electoral local aún en el horizonte— deberá acelerar la comunicación institucional para evitar que la demora derive en mayores cuestionamientos y posibles acciones administrativas por parte de socios exigentes.

Más allá de la suspensión, el balance que debía tratarse este martes ya genera fuerte polémica en el mundo leproso. El documento presentado por la actual conducción refleja una deuda superior a los 24 millones de dólares, aunque desde distintos sectores opositores aseguran que el pasivo ya supera los 30 millones si se incluyen compromisos del último mercado de pases.

Desde el Movimiento Rojinegro Querido, que postula a Cristian D’Amico como presidente, definieron la situación económica del club como “malísima y catastrófica”, y reclamaron “aclaraciones urgentes” sobre los números. Por su parte, desde Unen, el espacio que lleva como candidato a Ignacio Boero, sostienen que el balance “es una foto vieja”, ya que no contempla movimientos recientes de altas y bajas.

En tanto, el grupo Autoconvocados, que impulsa a Julián González como candidato, denunció que “por cuarto año consecutivo aumentó la deuda” y que “se sobrevalúan jugadores para disimular el déficit real”.

Con un clima institucional cada vez más caldeado y la elección programada para el 14 de diciembre, Newell’s atraviesa un cierre de año cargado de tensión. Sin fecha para la asamblea y con una deuda que podría superar los 30 millones de dólares, el club del Parque Independencia enfrenta uno de los panoramas más delicados de su historia reciente, con la urgencia de ordenar sus cuentas y recuperar estabilidad política.