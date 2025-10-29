Uno Santa Fe | Ovación | dinero

¿Cuánto dinero recibirán los clubes por ceder futbolistas al Mundial 2026?

La FIFA distribuirá 355 millones de dólares entre los clubes que cedan jugadores al próximo Mundial 2026

29 de octubre 2025 · 19:36hs
¿Cuánto dinero recibirán los clubes por ceder futbolistas al Mundial 2026?

La FIFA distribuirá 355 millones de dólares entre los clubes que cedan jugadores al próximo Mundial 2026. Como suele pasar cada cuatro años que se disputa la cita, se reparte una cierta cantidad de dinero a los clubes que aportan jugadores para la disputa.

• LEER MÁS: Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

En la edición pasada de Qatar 2022, la FIFA había entregado 209 millones de dólares que se repartieron entre los clubes que cedieron futbolistas. Este año aumentará un 70 por ciento esa cifra y será de 355 millones de dólares.

El incremento tiene que ver con la renovación del acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), el cual se había firmado en marzo de 2023 y se extenderá hasta 2030, en el marco del Programa de Ayudas a Clubes. Además, influye el hecho de que se aumentó la cantidad de selecciones participantes, de 32 a 48.

Además, por primera vez, los clubes que aporten jugadores para la fase de clasificación también van a recibir una compensación económica, sin importar si los futbolistas participan o no en la fase final del Mundial.

dinero Mundial FIFA
Noticias relacionadas
lamolina echo al hijo de tapia en barracas central y lo pararon

Lamolina echó al hijo de Tapia en Barracas Central y lo pararon

panichelli suena con la seleccion: es lo maximo que te puede pasar

Panichelli sueña con la Selección: "Es lo máximo que te puede pasar"

newells suspendio la asamblea y crece la tension politica por el balance

Newell's suspendió la Asamblea y crece la tensión política por el balance

robinho hablo desde la carcel: no tengo privilegios, como y duermo igual que los demas

Robinho habló desde la cárcel: "No tengo privilegios, como y duermo igual que los demás"

Lo último

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Último Momento
Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Reparación histórica: Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

"Reparación histórica": Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Golpe al bolsillo: subió otra vez el precio de las entradas en el fútbol argentino

Ovación
Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Magdalena viaja a Paraguay para intentar destrabar la inhibición de Espínola

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Siempre Unión presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

"Siempre Unión" presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros