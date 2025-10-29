¿Cuánto dinero recibirán los clubes por ceder futbolistas al Mundial 2026?

La FIFA distribuirá 355 millones de dólares entre los clubes que cedan jugadores al próximo Mundial 2026. Como suele pasar cada cuatro años que se disputa la cita, se reparte una cierta cantidad de dinero a los clubes que aportan jugadores para la disputa.

En la edición pasada de Qatar 2022, la FIFA había entregado 209 millones de dólares que se repartieron entre los clubes que cedieron futbolistas. Este año aumentará un 70 por ciento esa cifra y será de 355 millones de dólares.

El incremento tiene que ver con la renovación del acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), el cual se había firmado en marzo de 2023 y se extenderá hasta 2030, en el marco del Programa de Ayudas a Clubes. Además, influye el hecho de que se aumentó la cantidad de selecciones participantes, de 32 a 48.

Además, por primera vez, los clubes que aporten jugadores para la fase de clasificación también van a recibir una compensación económica, sin importar si los futbolistas participan o no en la fase final del Mundial.