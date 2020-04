Gonzalo Quesada brindó su apoyo a Agustín Pichot

El pasado fin de semana Agustín Pichot anunció que se se postulará para presidente de World Rugby en las próximas elecciones que se llevarán a cabo de manera electrónica el 26 de abril. El resultado se conocerá el 12 de mayo.

Quesada dialogó con Deportea y señaló que “creo que Agustín ha estado dentro de World Rugby en otras situaciones de liderazgo y de dirigencia ya hace muchos años. Es alguien muy inteligente, que sabe muy bien donde quiere ir, tiene muchísimas ideas y ayudó muchísimo al desarrollo del rugby profesional en Argentina”.

El head coach de Jaguares manifestó que “creo que ayudó muchísimo al rugby en Sudamérica y viéndolo de afuera le ha dado un impulso muy fuerte a la política dentro de World Rugby desde que entró. Tiene una capacidad de hacer que las cosas cambien, avancen y evolucionen muy fuerte”.

Pichot y Quesada formaron la histórica pareja de medios en el Mundial del 2007, se conocen muy bien, y por eso no extrañó que el actual entrenador de Jaguares señale que “Siendo tan joven para el cargo ha llegado a ser vicepresidente desde hace varios años. Estoy convencido que tiene la capacidad para estar liderando World Rugby o para acceder a ser el presidente”.

1442020 f2 Gonzalo Quesada head coach jaguares.jpg El entrenador de Los Jaguares habló en medio de la pandemia por coronavirus.

La vuelta del Super Rugby

Quesada remarcó que "no hay nada oficial, pero no hay que ser adivino para entender que está difícil volver a cualquier tipo de competición deportiva y, si pensamos que es una de las únicas que se juega en cuatro continentes, personalmente pienso que no se va a volver".

Afirmó que "lo más probable es que tengamos que improvisar u organizar algún tipo de competencia interna para nuestros jugadores. Creo que el modelo de Súper Rugby clásico no se va a jugar, por lo que estoy viendo, los otros países están preparando competencias internas".

"La esperanza es que por lo menos no se suspendan los partidos de julio para Los Pumas y Argentina XV, para que pronto todo los jugadores de Jaguares puedan volver a la competencia dividiéndose en estos dos grupos", agregó Quesada.