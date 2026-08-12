"El terremoto fue una cosa aterradora": el estremecedor testimonio de una colombiana que vive en Santa Fe

Angélica Ramírez, oriunda de Cali y radicada en la ciudad de Santa Fe, contó cómo vivió a la distancia el devastador terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia. Su familia está a salvo, pero relató la angustia de las primeras horas, las dificultades para comunicarse y la situación de las localidades más afectadas.

Familia a salvo: Angélica Ramírez confirmó que su familia y seres queridos se encuentran bien tras el terremoto.

El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia dejó un escenario de destrucción, cientos de heridos y graves dificultades para asistir a las personas afectadas. El epicentro fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó , mientras que Pereira, Cali, Buenaventura y distintas localidades del Eje Cafetero y del norte del Valle estuvieron entre las zonas afectadas.

En ese contexto, Angélica Ramírez , una colombiana oriunda de Cali que actualmente vive en Santa Fe, atravesó el terremoto desde la distancia y con la preocupación permanente por sus familiares y seres queridos.

Afortunadamente, su familia se encuentra fuera de peligro. “Tenemos que ser muy agradecidos porque mi familia, mis amigos y seres queridos se encuentran bien. Están bien de salud, sus viviendas, sus hogares están bien”, contó.

Para Angélica, en una situación de estas características, saber que sus familiares están a salvo representa un motivo enorme de alivio. “En una situación como esta es mucho que decir, es mucho por agradecer”, remarcó.

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Las zonas más afectadas

La colombiana explicó que el impacto del terremoto alcanzó a numerosas ciudades y pueblos, algunos de ellos con enormes dificultades para recibir asistencia.

“Dentro de las ciudades está Pereira, está Cali, Buenaventura, está Quibdó, que es en el Chocó, una parte del país que es muy vulnerable, muy pobre y que necesita muchos recursos”, señaló en Telefe Santa Fe.

Sin embargo, advirtió que el verdadero impacto también se observa en pequeñas localidades que muchas veces quedan fuera de la mirada pública. “Hay infinidad de pueblos en el norte del Valle, en el Eje Cafetero, que no están comunicados y que lastimosamente no son tan visibles para afuera, que están destruidos”, explicó.

/ AP

Por eso, consideró fundamental que la situación de esas comunidades pueda ser conocida y que la ayuda llegue también a esos sectores.

“Es difícil estar 100% preparado”

Consultada sobre si Cali estaba preparada para afrontar un terremoto de estas características, Angélica sostuvo que resulta prácticamente imposible estar completamente preparado para una catástrofe de semejante magnitud.

“Para una catástrofe como esta es difícil estar 100% preparado. No sabemos en qué momento nos va a recibir”, sostuvo.

En ese escenario, destacó especialmente la capacidad de organización y solidaridad de la población. “Creo que la ayuda de la gente es lo más importante. La forma como la gente se organiza ante esto es un gran aliciente porque gracias a ellos y a la cooperación de todo el mundo están saliendo en este momento adelante y tratando de superar paso a paso esta situación”, afirmó.

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También señaló que en Colombia existen nuevas normas de construcción destinadas a reducir el impacto de los movimientos sísmicos.

“Hay edificios que actualmente se construyen con unas nuevas normas arquitectónicas para que no sufran tantas consecuencias como sí pasaron con aquellos edificios que lastimosamente terminaron derrumbados”, explicó.

Aun así, consideró que la magnitud de un terremoto hace que sea muy difícil anticipar sus consecuencias.

“Es algo muy difícil de prever y saber cómo poder estar 100% preparado para algo así”, sostuvo.

Una experiencia conocida, pero nunca como la del lunes

Angélica contó que durante su infancia y adolescencia vivió otros movimientos sísmicos en Colombia, debido a que Cali y buena parte de la región son zonas vulnerables.

“A través de mi infancia, de la adolescencia, es una zona que es muy vulnerable y se sienten los temblores, las réplicas o cuando el epicentro es lejos de tu ciudad se siente”, relató.

Sin embargo, aseguró que la experiencia que atravesaron sus familiares durante el último terremoto fue completamente diferente.

“Mi hermana me explicaba que lo que se vivió fue una cosa aterradora. Nunca antes habíamos realmente experimentado lo que era un terremoto hasta lo que vivieron el lunes en la madrugada en Colombia”, expresó.

La angustia de vivir el terremoto desde Santa Fe

La distancia geográfica no evitó que Angélica atravesara horas de enorme angustia. Desde Santa Fe, intentó comunicarse con sus familiares mientras las comunicaciones en Colombia estaban afectadas.

“Es difícil, es muy difícil tratar de tener información, tratar de estar actualizada en un principio, las primeras horas, tratando de ubicar a toda mi familia”, relató.

Incluso, contó que junto a su madre terminaron funcionando como un verdadero centro de comunicaciones para el resto de sus familiares.

“Funcionamos como un centro de comunicaciones entre mi mamá y yo, porque entre ellos no se lograban comunicar. Así que desde acá nosotros llamando a esos familiares, ubicándolos”, explicó.

La falta de señal y las dificultades para comunicarse incrementaron la incertidumbre durante las primeras horas posteriores al terremoto.

“Ha sido muy difícil. Mucha información, revisando en redes sociales para poder estar al día, para poder también informarlos a ellos, porque no siempre tienen buena comunicación y buena señal”, señaló.

La necesidad de visibilizar la situación

Desde Santa Fe, Angélica entiende que una de las formas que tiene para colaborar es visibilizar la situación que atraviesan las comunidades afectadas y difundir información sobre las distintas alternativas de ayuda.

“Lo único que yo puedo hacer desde acá es precisamente compartir, visualizar”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que considera necesario que la situación de Colombia tenga mayor difusión para que personas y organizaciones puedan involucrarse.

“Siento que hace falta que se visualice más, que la gente desde afuera lo vea, que puedan acudir a los entes y organizaciones que verdaderamente pueden ayudar”, afirmó.

La colombiana también hizo hincapié en la importancia de cuidar la salud mental en medio de una emergencia que genera miedo, incertidumbre y angustia tanto en quienes están en las zonas afectadas como en quienes tienen familiares allí.

“Es importante compartir y tratar de tener un equilibrio un poquito con la salud mental y, de paso, también compartir y tratar de informar desde donde se pueda”, concluyó.

Cómo colaborar con los damnificados

Ante la magnitud de la emergencia, también se difundieron canales de donación para asistir a las personas afectadas por los terremotos en Colombia.

Donaciones para colaborar: alias donaxcolombia.