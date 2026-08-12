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Juegos Suramericanos: avanzan las obras de la nueva pista de atletismo del CARD

En el Centro de Alto Rendimiento Pedro A. Candioti de la ciudad de Santa Fe, comenzó la colocación de una pista de última generación de cara a los Juegos Suramericanos 2026.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 17:14hs
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A un mes del inicio de los Juegos Suramericanos

A un mes del inicio de los Juegos Suramericanos, avanzan las obras en la nueva pista de atletismo del CARD.

Funcionarios del gobierno provincial realizaron una recorrida por las obras que se ejecutan en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) “Pedro Candioti”, donde comenzó la instalación de la nueva superficie sintética de la pista de atletismo que será escenario de las competencias de los XIII Juegos Suramericanos 2026. La actividad fue encabezada por el ministro de Obras Públicas; Lisandro Enrico; y la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes. En la oportunidad se brindaron detalles sobre el avance de una de las principales intervenciones de infraestructura deportiva que lleva adelante el gobierno santafesino en la ciudad capital.

La nueva pista contará con una superficie homologada por World Athletics, de clase 1 y provista por la empresa italiana Mondo, con tecnología similar a la utilizada durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Tendrá 400 metros, diez carriles en las rectas y ocho en las curvas, además de sectores destinados a saltos, lanzamientos y pruebas de obstáculos. La pista recibirá del 22 al 25 de septiembre las competencias de atletismo de los Juegos Suramericanos 2026 y, una vez finalizado el evento, quedará como infraestructura permanente para atletas, clubes, asociaciones y federaciones deportivas.

La pista de atletismo en el CARD es una realidad para los Suramericanos

El presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Scarpín, recordó la importancia histórica que tuvo la construcción del CARD para los Juegos Cruz del Sur de 1982. “Es un escenario que durante muchos años fue destacado no solamente dentro de nuestro país, sino también en Sudamérica. Era un lugar al que muchos querían venir y por el que pasaron grandes atletas y acontecimientos”, señaló.

Scarpín valoró además la renovación integral del escenario: “Para nosotros es muy significativo que hoy se esté instalando una pista moderna y de primer nivel mundial, que no solamente será un atractivo para los Juegos, sino también para futuras competencias y para los atletas de la ciudad y de toda la región”.

De la recorrida participaron también el secretario de Obras Públicas de la Provincia, Marcelo Pascualón; el subsecretario de Arquitectura de la Provincia, Lucas Condal; y Roberto José Maciel, de la Federación Santafesina de Atletismo, entre otras autoridades.La nueva pista, provista por la empresa italiana Mondo, tendrá una superficie clase 1 homologada por World Athletics y tecnología similar a la utilizada en París 2024. Contará con 400 metros de extensión, diez carriles en las rectas y ocho en las curvas, además de sectores específicos para saltos, lanzamientos y pruebas de obstáculos.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El acontecimiento reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. Para preparar las tres sedes y dejar nueva infraestructura deportiva y urbana como legado, el Gobierno de Santa Fe lleva adelante una inversión superior a los 90 millones de dólares en obras vinculadas a los Juegos. El programa incluye un financiamiento de 75 millones de dólares otorgado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, además de recursos aportados por el Tesoro provincial.

Enrico señaló que las obras permitirán contar con “un nuevo CARD, con aptitud internacional y con la misma pista que se utilizó en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024. Para la provincia es un enorme activo social y deportivo”.

El ministro de Obras Públicas destacó especialmente el trabajo del personal de su cartera y de las empresas que intervienen en los distintos frentes de obra vinculados a los Juegos. “Son 21 obras que hay que llevar adelante para recibir este certamen internacional, que por primera vez en su historia no se realiza en una capital nacional, sino en el interior de un país: en este caso, en la provincia de Santa Fe, con tres ciudades sede”, explicó. “Sabíamos que era un desafío constructivo muy importante y acá estamos, trabajando minuto a minuto para llegar de la mejor manera”, completó Enrico.

Suramericanos Card Atletismo
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