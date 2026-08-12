Cerúndolo y Etcheverry quedaron a un paso de la final en Montreal

La dupla argentina perdió ante los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos por 6-4 y 7-6 (9-7) y quedó eliminada en las semifinales del Masters 1000 canadiense.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry estuvieron muy cerca de alcanzar una inédita final de Masters 1000 en dobles, pero su gran recorrido en Montreal terminó este miércoles en semifinales.

Los argentinos, habituales rivales en el circuito de singles pero grandes amigos fuera de las canchas, cayeron ante los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos por 6-4 y 7-6 (9-7), después de una hora y 36 minutos de partido.

Una segunda manga que se escapó en el tie break

Luz y Matos fueron superiores durante buena parte del primer set y consiguieron quedarse con el parcial por 6-4. La historia fue diferente en el segundo capítulo, donde Cerúndolo y Etcheverry elevaron su nivel y protagonizaron un desarrollo mucho más equilibrado.

La definición llegó al tie break, donde los argentinos tuvieron oportunidades concretas para forzar un tercer set. Cerúndolo y Etcheverry llegaron a disponer de cuatro puntos de set, pero no lograron aprovecharlos.

Los brasileños resistieron, alcanzaron su primer match point y no perdonaron: 7-6 (9-7) para meterse en la final del Masters 1000 canadiense.

Una campaña que dejó grandes triunfos para Cerúndolo y Etcheverry

Más allá de la derrota, la actuación de los argentinos en Montreal fue una de las grandes sorpresas del torneo de dobles.

En su debut protagonizaron un verdadero batacazo al eliminar a los campeones defensores, Julian Cash y Lloyd Glasspool.

Luego dieron otro golpe importante en los cuartos de final, donde derrotaron por 6-3 y 6-4 a los primeros preclasificados, Harri Heliovaara y Henry Patten.

De esta manera, Cerúndolo y Etcheverry superaron la campaña que habían realizado juntos en el Masters 1000 de Roma 2024, cuando habían alcanzado los cuartos de final.

Ahora, la dupla argentina se despidió en semifinales, pero dejando una actuación que confirma que ambos singlistas también pueden competir al más alto nivel cuando comparten cancha en dobles.

Por su parte, Luz y Matos avanzaron a la final, donde se enfrentarán este jueves con el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavi, terceros cabezas de serie, que derrotaron 6-4 y 6-4 a los franceses Théo Arribagé y Albano Olivetti.