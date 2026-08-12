Uno Santa Fe | Ovación | Termas

Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

El ganador 2020 de la categoría volverá a ponerse al volante de un Fiat 600 TS del Nuevo Car Show en la próxima fecha, que marcará el regreso de la especialidad al Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 19:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El talentoso piloto santafesino Fede Saba retorna a los 600TS.

El talentoso piloto santafesino Fede Saba retorna a los 600TS.

Con equipo propio y motores de José María Ceratto, Federico Saba afrontará el desafío con el objetivo de pelear adelante y disfrutar de un escenario que la categoría no visita habitualmente. Volverá a ser parte del Nuevo Car Show en una fecha muy especial con más de 20 autos en pista.

El santafesino, campeón de los Fiat 600 TS en 2020, prepara su regreso a la actividad para competir nuevamente dentro de la divisional en el imponente Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

El piloto confirmó que mantendrá la estructura habitual para este retorno, confiando nuevamente en el trabajo de su propio equipo y en la motorización de José María Ceratto, una combinación que ya conoce y que le permitió alcanzar importantes resultados dentro de la categoría.

Federico Saba quiere dejar su sello en el Nuevo Car Show

Con las expectativas renovadas, Saba apunta a reencontrarse rápidamente con el protagonismo y aprovechar cada salida a pista :"Vamos a Termas con lo de siempre, motores de Ceratto y el equipo mío. Con todas las ganas de pelear adelante y tratar de tener buenos resultados”.

El regreso tendrá además un componente especial por el escenario elegido. Termas de Río Hondo representa una oportunidad diferente para los pilotos del Nuevo Car Show, ya que no es un circuito que la categoría visite con frecuencia.

En ese sentido, el santafesino destacó la posibilidad de volver a competir en un trazado de estas características y puso el disfrute del fin de semana como uno de los objetivos centrales:“Lo principal será disfrutar el finde, ya que es un circuito que no vamos seguido”.

Después de haber sido protagonista en distintas etapas de la historia de los Fiat 600 TS, el campeón 2020 buscará sumar una nueva experiencia y, al mismo tiempo, volver a medirse con una divisional que mantiene un alto nivel de competitividad.

Para concretar este regreso, Saba también valoró especialmente el respaldo recibido de quienes lo acompañan fuera de la pista:"Agradecer a mis publicidades que hicieron posible que regresemos a pista, a mis amigos y familia”.

Así, Federico Saba se suma a la expectativa que genera la próxima presentación del Nuevo Car Show en Termas de Río Hondo, con la ilusión de volver a estar adelante y disfrutar nuevamente de la pasión por los Fiat 600 TS.

Termas Saba Fiat 600
Noticias relacionadas
felipe queiros se despidio de union con un emotivo mensaje

Felipe Queiros se despidió de Unión con un emotivo mensaje

gorosito hablo antes de union y explico por que acepto dirigir a san lorenzo

Gorosito habló antes de Unión y explicó por qué aceptó dirigir a San Lorenzo

psg volvio a festejar: vencio a aston villa y conquisto la supercopa de europa

PSG volvió a festejar: venció a Aston Villa y conquistó la Supercopa de Europa

 Santa Fe Rugby jugará con Tala en Córdoba el cruce de cuartos de final del Torneo del Interior A.

Quedaron confirmados los cruces en el Torneo del Interior

Lo último

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Cerúndolo y Etcheverry quedaron a un paso de la final en Montreal

Cerúndolo y Etcheverry quedaron a un paso de la final en Montreal

El terremoto fue una cosa aterradora: el estremecedor testimonio de una colombiana que vive en Santa Fe

"El terremoto fue una cosa aterradora": el estremecedor testimonio de una colombiana que vive en Santa Fe

Último Momento
Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Cerúndolo y Etcheverry quedaron a un paso de la final en Montreal

Cerúndolo y Etcheverry quedaron a un paso de la final en Montreal

El terremoto fue una cosa aterradora: el estremecedor testimonio de una colombiana que vive en Santa Fe

"El terremoto fue una cosa aterradora": el estremecedor testimonio de una colombiana que vive en Santa Fe

Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

Edificios en alerta por El Niño: piden mantenimientos preventivos para evitar anegamientos y subas de expensas

Edificios en alerta por El Niño: piden mantenimientos preventivos para evitar anegamientos y subas de expensas

Ovación
Messi se despidió de su padre con una emotiva carta: Quería ganarla para llevártela

Messi se despidió de su padre con una emotiva carta: "Quería ganarla para llevártela"

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Unión sigue de cerca a Junior Marabel mientras Olimpia acelera por su contratación

Unión sigue de cerca a Junior Marabel mientras Olimpia acelera por su contratación

Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

Juegos Suramericanos: avanzan las obras de la nueva pista de atletismo del CARD

Juegos Suramericanos: avanzan las obras de la nueva pista de atletismo del CARD

Policiales
Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"