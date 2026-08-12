Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

El ganador 2020 de la categoría volverá a ponerse al volante de un Fiat 600 TS del Nuevo Car Show en la próxima fecha, que marcará el regreso de la especialidad al Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

Con equipo propio y motores de José María Ceratto, Federico Saba afrontará el desafío con el objetivo de pelear adelante y disfrutar de un escenario que la categoría no visita habitualmente. Volverá a ser parte del Nuevo Car Show en una fecha muy especial con más de 20 autos en pista.

El santafesino, campeón de los Fiat 600 TS en 2020, prepara su regreso a la actividad para competir nuevamente dentro de la divisional en el imponente Circuito Internacional de Termas de Río Hondo.

El piloto confirmó que mantendrá la estructura habitual para este retorno, confiando nuevamente en el trabajo de su propio equipo y en la motorización de José María Ceratto, una combinación que ya conoce y que le permitió alcanzar importantes resultados dentro de la categoría.

Federico Saba quiere dejar su sello en el Nuevo Car Show

Con las expectativas renovadas, Saba apunta a reencontrarse rápidamente con el protagonismo y aprovechar cada salida a pista :"Vamos a Termas con lo de siempre, motores de Ceratto y el equipo mío. Con todas las ganas de pelear adelante y tratar de tener buenos resultados”.

El regreso tendrá además un componente especial por el escenario elegido. Termas de Río Hondo representa una oportunidad diferente para los pilotos del Nuevo Car Show, ya que no es un circuito que la categoría visite con frecuencia.

En ese sentido, el santafesino destacó la posibilidad de volver a competir en un trazado de estas características y puso el disfrute del fin de semana como uno de los objetivos centrales:“Lo principal será disfrutar el finde, ya que es un circuito que no vamos seguido”.

Después de haber sido protagonista en distintas etapas de la historia de los Fiat 600 TS, el campeón 2020 buscará sumar una nueva experiencia y, al mismo tiempo, volver a medirse con una divisional que mantiene un alto nivel de competitividad.

Para concretar este regreso, Saba también valoró especialmente el respaldo recibido de quienes lo acompañan fuera de la pista:"Agradecer a mis publicidades que hicieron posible que regresemos a pista, a mis amigos y familia”.

Así, Federico Saba se suma a la expectativa que genera la próxima presentación del Nuevo Car Show en Termas de Río Hondo, con la ilusión de volver a estar adelante y disfrutar nuevamente de la pasión por los Fiat 600 TS.