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PSG volvió a festejar: venció a Aston Villa y conquistó la Supercopa de Europa

El equipo francés, campeón de la Champions, derrotó 2-1 al ganador de la Europa League en Salzburgo. Kvaratskhelia y Doué marcaron para el nuevo campeón.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 18:22hs
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PSG volvió a festejar: venció a Aston Villa y conquistó la Supercopa de Europa

El PSG (París Saint-Germain) sigue acumulando títulos. El conjunto francés superó 2-1 a Aston Villa en Salzburgo y se quedó con la Supercopa de Europa, en una final que tuvo emoción hasta el último minuto y que terminó inclinándose para el campeón de la Champions League.

El equipo dirigido por Luis Enrique salió decidido a imponer condiciones y encontró rápidamente espacios por las bandas. Aston Villa intentó contenerlo y apostar por las transiciones, aunque durante buena parte del primer tramo le costó hacer entrar en juego a Emi Buendía.

A los 21 minutos llegó la apertura del marcador. Doué puso una asistencia precisa dentro del área y Kvaratskhelia apareció para definir con potencia, dejando sin respuestas al arquero Bizot.

El conjunto inglés reaccionó antes del descanso y tuvo como principal arma al juvenil Madjo. El delantero de 17 años avisó en reiteradas ocasiones y finalmente consiguió la igualdad sobre el cierre de la primera etapa con una definición certera.

Doué volvió a aparecer en PSG y el VAR fue protagonista

El segundo tiempo comenzó con Aston Villa más agresivo. McGinn tuvo una buena oportunidad, pero Safonov respondió con una espectacular intervención para evitar que los ingleses pasaran al frente.

El PSG recuperó terreno y volvió a generar peligro. A los 61 minutos, Dembélé filtró una pelota para Doué, quien quedó mano a mano con Bizot y definió para marcar el 2-1.

El asistente había sancionado posición adelantada, pero la intervención del VAR modificó la decisión y terminó validando el tanto.

Con la ventaja, los franceses debieron resistir el último intento de Aston Villa. Emery realizó varias modificaciones para buscar el empate, mientras el PSG apostó por piernas frescas para sostener el resultado.

Los minutos finales encontraron al equipo inglés volcado sobre el área rival, pero sin la claridad necesaria para volver a quebrar a Safonov.

El pitazo final desató el festejo parisino: PSG derrotó 2-1 a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa, sumando una nueva conquista internacional a su palmarés.

PSG Aston Villa Supercopa de España
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