Uno Santa Fe | Ovación | Italia

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Este fin de semana será muy especial para Franco Colapinto, quien debutó hace un año en la Fórmula 1 en el GP de Italia, en Monza.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 12:01hs
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, que le trae muy buenos recuerdos.

Es que el debut de Colapinto en la categoría reina del automovilismo se dio justamente en el autódromo nacional de Monza, conocido también como “El templo de la velocidad”. En aquella ocasión, el argentino reemplazó al estadounidense Logan Sargeant en Williams debido a las flojísimas actuaciones del norteamericano.

Colapinto tuvo solo unos días para prepararse, ya que recibió la noticia tas el GP de Países Bajos, que había sido el fin de semana anterior. Y, contra todo pronóstico, tuvo una muy sólida actuación.

Luego de largar desde el 18° lugar, Colapinto protagonizó una carrera casi sin errores, en la que superó a varios rivales para terminar escalando hasta el duodécimo puesto, finalizando a solo dos posiciones de los puntos.

Aquel fin de semana marcó el inicio de la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1, que en el 2024 continuó con muy buenas actuaciones, destacándose los puntos que sumó tanto en Azerbaiyán como en Estados Unidos.

Este año, ya en la escudería francesa Alpine, Colapinto está batallando con el peor auto de la temporada y recién el fin de semana pasado, en el GP de Países Bajos, consiguió su mejor posición en el 2025 al finalizar undécimo.

Así está el campeonato de Fórmula 1

Actualmente el líder del campeonato de Fórmula 1 es el australiano Oscar Piastri, quien viene de ganar el Gran Premio de Países Bajos y le sacó 34 puntos a su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, debido a su abandono el último fin de semana.

De esta manera, Piastri dio un gran paso en su camino hacia el título, aunque no debe descuidarse ya que un abandono en alguna carrera podría complicarle las cosas.

En la tercera posición, a 104 unidades de Piastri, está el neerlandés Max Verstappen, quien pese a exprimir al máximo a su Red Bull, no puede seguirle el ritmo a los pilotos de McLaren.

Italia Colapinto Fórmula 1
Noticias relacionadas
se definen los primeros semifinalistas del us open

Se definen los primeros semifinalistas del US Open

se dio a conocer la lista de jugadores del challenger santander edicion villa maria

Se dio a conocer la lista de jugadores del Challenger Santander edición Villa María

chapu cantero retuvo el titulo argentino supergallo con un ko en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

torneo oficial a2: colon y republica siguen arriba

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Lo último

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Último Momento
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional