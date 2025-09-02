GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Este fin de semana será muy especial para Franco Colapinto, quien debutó hace un año en la Fórmula 1 en el GP de Italia, en Monza.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Italia , correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1 , que le trae muy buenos recuerdos.

Es que el debut de Colapinto en la categoría reina del automovilismo se dio justamente en el autódromo nacional de Monza, conocido también como “El templo de la velocidad”. En aquella ocasión, el argentino reemplazó al estadounidense Logan Sargeant en Williams debido a las flojísimas actuaciones del norteamericano.

Colapinto tuvo solo unos días para prepararse, ya que recibió la noticia tas el GP de Países Bajos, que había sido el fin de semana anterior. Y, contra todo pronóstico, tuvo una muy sólida actuación.

Luego de largar desde el 18° lugar, Colapinto protagonizó una carrera casi sin errores, en la que superó a varios rivales para terminar escalando hasta el duodécimo puesto, finalizando a solo dos posiciones de los puntos.

Aquel fin de semana marcó el inicio de la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1, que en el 2024 continuó con muy buenas actuaciones, destacándose los puntos que sumó tanto en Azerbaiyán como en Estados Unidos.

Este año, ya en la escudería francesa Alpine, Colapinto está batallando con el peor auto de la temporada y recién el fin de semana pasado, en el GP de Países Bajos, consiguió su mejor posición en el 2025 al finalizar undécimo.

Así está el campeonato de Fórmula 1

Actualmente el líder del campeonato de Fórmula 1 es el australiano Oscar Piastri, quien viene de ganar el Gran Premio de Países Bajos y le sacó 34 puntos a su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, debido a su abandono el último fin de semana.

De esta manera, Piastri dio un gran paso en su camino hacia el título, aunque no debe descuidarse ya que un abandono en alguna carrera podría complicarle las cosas.

En la tercera posición, a 104 unidades de Piastri, está el neerlandés Max Verstappen, quien pese a exprimir al máximo a su Red Bull, no puede seguirle el ritmo a los pilotos de McLaren.