Damonte, que descendió con Colón, reveló su sueño de dirigir a Boca

En las últimas horas, el mundo Boca se vio sorprendido por una particular declaración o una postulación pública de Israel Damonte para alguna vez ser el técnico

2 de septiembre 2025 · 16:45hs
Télam

En las últimas horas, el mundo Boca se vio sorprendido por una particular declaración -o quizás una postulación pública- de uno de los tantos entrenadores que sueñan con dirigirlo en algún momento de sus vidas.

Se trata de Israel Damonte, el exjugador con extensa trayectoria en el fútbol argentino y actual director técnico que, en una entrevista con el medio Boca de Todos, confesó que su máximo anhelo es tener una chance en el banco del Xeneize, poniendo a la institución como una de los más importantes a nivel mundial.

Damonte se ilusiona con dirigir a Boca

“Me preparo todos los días para estar listo para un club como el Real Madrid y para mí Boca es eso, porque es el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo”, sentenció el DT de 43 años. A lo que enseguida se preguntó: “¿A quién no le gustaría jugar o dirigir una institución como esa?”.

En línea con eso, Damonte reveló una interesante charla que mantuvo con Gustavo Alfaro en 2019, cuando el entrenador de la Selección de Paraguay dirigía al Xeneize: “Él me decía que Boca es una selección, pero todos los días. La selección es solo cuando llegan los jugadores: esa semana se para el país y es una locura. Boca es eso todos los días”.

Damonte se ilusiona con alguna vez dirigir a Boca.

Actualmente, Israel Damonte se encuentra sin club tras su última experiencia por Sarmiento en octubre de 2024. Desde que lanzó su carrera como entrenador en 2020 dirigió también a Huracán, Arsenal, Colón, además de que también tuvo un exitoso primer ciclo con los de Junín entre 2022 y 2023. ¿Se le cumplirá el sueño de dirigir a Boca en algún momento?

