Uno Santa Fe | Ovación | aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

El próximo sábado 29 de noviembre se disputará la primera edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados. Mayte Puca fue elegida la madrina de la prueba

Ovación

Por Ovación

25 de noviembre 2025 · 09:47hs
El próximo sábado 29 de noviembre se largará la primera edición de la prueba para aficionados.

El próximo sábado 29 de noviembre se largará la primera edición de la prueba para aficionados.

A pocos días del debut de la más linda del mundo en la modalidad aficionados, es necesario considerar los aspectos más importantes que tendrá la prueba en sus tres ventanas, que darán comienzo el próximo sábado 29 de noviembre. Uno de ellos es el recorrido de la misma, que no será el mismo que el de la competencia tradicional que se celebra cada año.

Se viene la Santa Fe-Coronda para aficionados

Los participantes saldrán desde la costanera santafesina, más precisamente desde el Parador Fortress Piedras Blancas, y tendrán su llegada en el balneario municipal de la ciudad de Coronda. Sin embargo, los nadadores no pasarán por el vado ni por la ciudad de Santo Tomé, algo que también sucedió en la primera edición de la Santa Fe – Coronda que se disputó en 1961.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el desafío tendrá una duración máxima de 10 horas, agregando que el mismo comenzará a las 8 de la mañana y por ende concluirá a las 6 de la tarde en la capital nacional de la frutilla.

Otro de los datos fundamentales para saber qué duración tendrá la prueba es la altura del río, destacando que el registro hidrométrico de ayer fue de 2,75 metros. Sin embargo, los especialistas del INA subrayan que la evolución del río en Santa Fe continuará sujeta al régimen de lluvias de las próximas semanas, con especial atención a los aportes provenientes del norte del sistema Paraná–Paraguay.

En cuanto al tiempo que le demandará a cada participante unir ambas ciudades para poder cumplir su objetivo y por ende su hazaña deportiva, el mismo será muy relativo porque hay varios factores que influyen para que esto suceda. La edad es uno de ellos, ya que el rango de la misma es muy amplio y va desde los 16 hasta los 70 años.

image
La barilochense Mayte Puca, ganadora de la 48&deg; edici&oacute;n, es la madrina de la competencia para aficionados.

La barilochense Mayte Puca, ganadora de la 48° edición, es la madrina de la competencia para aficionados.

Finalmente, es fundamental destacar que la más linda del mundo para aficionados no es una competencia, sino que se trata de un desafío de superación personal y deportivo cuyo objetivo es tocar el pontón de llegada en la ciudad de Coronda.

Mayte Puca, la madrina de los aficionados

La nadadora oriunda de San Carlos de Bariloche y ultima ganadora de nuestra maratón, fue elegida como la madrina de esta primera edición de la Santa Fe – Coronda para aficionados. La barilochense además es la actual campeona mundial de aguas abiertas, teniendo actualmente un enorme presente deportivo en una carrera donde la superación fue su principal bastión para salir adelante mediante este apasionante deporte. Mayte será la representante de más de 200 nadadores que dejaran todo en las aguas de nuestro río con el objetivo de completar este gran desafío.

La antesala perfecta para la Maratón de Aficionados.

El día previo a cada ventana, llega un espacio único: el ciclo de charlas, un encuentro íntimo y poderoso con protagonistas que hicieron grande a la Santa Fe–Coronda. Nadadores de renombre compartirán historias reales, aprendizajes, emociones y la esencia pura de las aguas abiertas.

Testimonios de vida que inspiran, motivan y conectan con la mística de esta maratón. En este caso, será el viernes 28 de noviembre, y el viernes 5 de diciembre, en la sala de reuniones del hotel UNL-ATE, y estará a cargo de Gustavo Oriozabala, Mayte Puca, Diego Degano y Alejandro Larriera.

aficionados Maratón Santa Fe-Coronda
Noticias relacionadas
El Paso se consagró campeón de la histórica primera edición de la Copa Santa Fe.

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

escandalo en afa: barracas central avanza y podria chocar con el enemigo veron

Escándalo en AFA: Barracas Central avanza y podría chocar con el "enemigo" Verón

el campeon de la tv: ironico sketch de mario pergolini para burlarse de la afa

"El campeón de la TV": irónico sketch de Mario Pergolini para burlarse de la AFA

almagro a y sanjustino empiezan a definir al campeon del prefederal

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

Lo último

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Último Momento
Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Colón, con un récord que nadie pudo igualar en el fútbol argentino

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Emitieron un alerta tras la circulación de viajeros con sarampión que incluye a Santa Fe: qué debe tenerse en cuenta

Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

Vargas salió lesionado y en Unión se encendieron las alarmas

Ovación
A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

Almagro A y Sanjustino empiezan a definir al campeón del Prefederal

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

La Liga Santafesina conoce sus representantes para la Copa Federación

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

El Paso se consagró campeón de la Copa Santa Fe de golf

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"