Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

Gran triunfo de Instituto en su primer partido en casa en la Liga Nacional

Instituto venció en el Ángel Sandrín a Boca por 91-82, en un duelo picante y que fue la reedición de la final de la Liga Nacional 204/2025.

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2025 · 11:54hs
Gran triunfo de Instituto en su primer partido en casa en la Liga Nacional

En el marco de la cuarta fecha de La Liga Nacional, Instituto se hizo fuerte en el Ángel Sandrín y derrotó a Boca Juniors por 91 a 82 en un clásico vibrante.

El desarrollo del juego entre Instituto y Boca en Alta Córdoba

El partido comenzó con una leve demora por un desperfecto técnico en uno de los tableros lumínicos, detalle que solo aumentó la expectativa. La Gloria y el Xeneize reeditaban un duelo con historia reciente, prometiendo un espectáculo de alto voltaje en Alta Córdoba.

El inicio mostró a un Boca más efectivo, llevándose el primer cuarto por 21 a 18. En el segundo parcial, Instituto reaccionó con la potencia de Moussa en la pintura y logró pasar al frente. El trámite se volvió de ida y vuelta, con defensas sólidas y goleo repartido. Mientras Garello se destacó en el local, Barreiro hizo lo propio en la visita. Al descanso largo, Boca se retiró con una ventaja mínima de 41 a 40.

Tras el receso, el partido cambió de dueño. Con una defensa asfixiante y una notable precisión ofensiva, el equipo de Alta Córdoba metió un parcial demoledor y se adueñó del tercer cuarto. Apoyado en la gran actuación de Boone, Instituto construyó una diferencia fundamental y cerró el capítulo 73 a 63 a su favor.

Sin embargo, la emoción no había terminado. En el arranque del último período, la Gloria tardó en entrar en ritmo, y Boca, con orgullo, aprovechó para recortar la distancia hasta igualar el marcador. El partido entró en una zona de tensión, donde ambos equipos se lastimaron y la diferencia no superó los tres puntos, sin un dominador claro. Fue en ese momento de incertidumbre cuando el ingreso de Bonne resultó decisivo para el Albirrojo; su aporte le dio un nuevo aire al equipo, que a partir de ahí se convirtió en el claro dominador.

Con autoridad y solidez, Instituto controló los minutos finales y selló una importante victoria en casa por 91 a 82. El jugador más valioso del encuentro fue Vicente Garello, quien completó una noche brillante con 21 de valoración, siendo clave para el triunfo de La Gloria en este nuevo clásico de La Liga Nacional.

Instituto Liga Nacional Boca
Noticias relacionadas
auger-aliassime elimino a musetti y avanzo en el masters 1000 de shanghai

Auger-Aliassime eliminó a Musetti y avanzó en el Masters 1000 de Shanghái

los campeonatos del nuevo car show quedaron al rojo vivo

Los campeonatos del Nuevo Car Show quedaron al rojo vivo

La Nations Cup 2026: cómo será el nuevo torneo que jugarán Los Pumas.

Nations Cup 2026: el torneo que cambia la historia del rugby internacional

La Academia Cabrera visitará a Unión en el predio Nery Pumpido para completar la tercera fecha del Clausura.  

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Lo último

Pullaro sobre el caso Espert: El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Último Momento
Pullaro sobre el caso Espert: El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo

Pullaro sobre el caso Espert: "El gobierno nacional respaldó a una persona que nos estuvo mintiendo"

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Pardo se lesionó en Racing y peligra su presencia en las semis de la Libertadores

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Madelón rompe el molde en Unión para buscar traerse todo ante Central Córdoba

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Detuvieron a un hombre armado con una pistola 9 mm y más de 200 municiones en barrio Mariano Comas

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Fin del ciclo: Joel Soñora dejó de ser jugador de Colón

Ovación
El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

El modelo que no funcionó: Colón, entre los tres equipos con mayor promedio de edad

Balbi: Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión

Balbi: "Es un desafío ser parte del crecimiento de Unión"

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

El sentido mensaje de Colón en apoyo a Miguel Ángel Russo

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Almagro A fue el mejor de la fase regular en el Oficial Prefederal

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se completa la tercera fecha del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos