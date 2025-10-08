Gran triunfo de Instituto en su primer partido en casa en la Liga Nacional

Instituto venció en el Ángel Sandrín a Boca por 91-82, en un duelo picante y que fue la reedición de la final de la Liga Nacional 204/2025.

En el marco de la cuarta fecha de La Liga Nacional, Instituto se hizo fuerte en el Ángel Sandrín y derrotó a Boca Juniors por 91 a 82 en un clásico vibrante.

El partido comenzó con una leve demora por un desperfecto técnico en uno de los tableros lumínicos, detalle que solo aumentó la expectativa. La Gloria y el Xeneize reeditaban un duelo con historia reciente, prometiendo un espectáculo de alto voltaje en Alta Córdoba.

El inicio mostró a un Boca más efectivo, llevándose el primer cuarto por 21 a 18. En el segundo parcial, Instituto reaccionó con la potencia de Moussa en la pintura y logró pasar al frente. El trámite se volvió de ida y vuelta, con defensas sólidas y goleo repartido. Mientras Garello se destacó en el local, Barreiro hizo lo propio en la visita. Al descanso largo, Boca se retiró con una ventaja mínima de 41 a 40.

Tras el receso, el partido cambió de dueño. Con una defensa asfixiante y una notable precisión ofensiva, el equipo de Alta Córdoba metió un parcial demoledor y se adueñó del tercer cuarto. Apoyado en la gran actuación de Boone, Instituto construyó una diferencia fundamental y cerró el capítulo 73 a 63 a su favor.

Sin embargo, la emoción no había terminado. En el arranque del último período, la Gloria tardó en entrar en ritmo, y Boca, con orgullo, aprovechó para recortar la distancia hasta igualar el marcador. El partido entró en una zona de tensión, donde ambos equipos se lastimaron y la diferencia no superó los tres puntos, sin un dominador claro. Fue en ese momento de incertidumbre cuando el ingreso de Bonne resultó decisivo para el Albirrojo; su aporte le dio un nuevo aire al equipo, que a partir de ahí se convirtió en el claro dominador.

Con autoridad y solidez, Instituto controló los minutos finales y selló una importante victoria en casa por 91 a 82. El jugador más valioso del encuentro fue Vicente Garello, quien completó una noche brillante con 21 de valoración, siendo clave para el triunfo de La Gloria en este nuevo clásico de La Liga Nacional.