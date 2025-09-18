Gran victoria de CUST A frente a Rivadavia en el Prefederal

CUST A pudo cortar su serie negativa de siete partidos, al vencer a Rivadavia por 88 a 79 por la fecha 9 del Oficial Prefederal de la ASB

En el televisado semanal que se emite por el canal de Youtube ASB, CUST A pudo cortar su serie negativa de siete partidos, al vencer a Rivadavia por 88 a 79 por la fecha 9 del Oficial Prefederal de la ASB.