Gran victoria de CUST A frente a Rivadavia en el Prefederal

CUST A pudo cortar su serie negativa de siete partidos, al vencer a Rivadavia por 88 a 79 por la fecha 9 del Oficial Prefederal de la ASB

18 de septiembre 2025 · 15:29hs
Gran victoria de CUST A frente a Rivadavia en el Prefederal

En el televisado semanal que se emite por el canal de Youtube ASB, CUST A pudo cortar su serie negativa de siete partidos, al vencer a Rivadavia por 88 a 79 por la fecha 9 del Oficial Prefederal de la ASB.

La formación de Roberto Monti jugó en gran nivel, aportando 15 triples, un arma clave para quebrar a su adversario. Este jueves se completará la fecha con partidos en Esperanza y San Justo.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 9

Zona A

Martes 16 de septiembre

El Quillá 66 (Sebastián Molina Cano 19) - Unión B 74 (Agustín Ferrari 21)

Miércoles 17 de septiembre

CUST A 88 (Marcos Quinteros 17) - Rivadavia Juniors 79 (Mauricio Costa Hernández 19)

Jueves 18 de septiembre

Almagro A vs. Sanjustino

Posiciones: Almagro A 15 (7-1); Unión B 15 (6-3); Sanjustino 13 (5-3); El Quillá 13 (4-5); CUST A 11 (2-7) y Rivadavia 11 (3-6)(-1)

Zona B

Martes 16 de septiembre

Gimnasia 89 (Tomás Gómez 14) - Banco 59 (Alejo Suñe 16)

Unión A 67 (Lautaro Pascual 19) - Regatas (SF) 58 (Augusto Parola 15)

Jueves 18 de septiembre

21.30 Colón (SJ) vs. Alma Juniors

Posiciones: Gimnasia 17 (8-1); Alma Juniors 13 (5-3); Unión A 13 (4-5); Banco 12 (3-6); Colón (SJ) 11 (3-5); Regatas (SF) 11 (2-7)

