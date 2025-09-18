En el televisado semanal que se emite por el canal de Youtube ASB, CUST A pudo cortar su serie negativa de siete partidos, al vencer a Rivadavia por 88 a 79 por la fecha 9 del Oficial Prefederal de la ASB.
Gran victoria de CUST A frente a Rivadavia en el Prefederal
CUST A pudo cortar su serie negativa de siete partidos, al vencer a Rivadavia por 88 a 79 por la fecha 9 del Oficial Prefederal de la ASB
Por Ovación
La formación de Roberto Monti jugó en gran nivel, aportando 15 triples, un arma clave para quebrar a su adversario. Este jueves se completará la fecha con partidos en Esperanza y San Justo.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 9
Zona A
Martes 16 de septiembre
El Quillá 66 (Sebastián Molina Cano 19) - Unión B 74 (Agustín Ferrari 21)
Miércoles 17 de septiembre
CUST A 88 (Marcos Quinteros 17) - Rivadavia Juniors 79 (Mauricio Costa Hernández 19)
Jueves 18 de septiembre
Almagro A vs. Sanjustino
Posiciones: Almagro A 15 (7-1); Unión B 15 (6-3); Sanjustino 13 (5-3); El Quillá 13 (4-5); CUST A 11 (2-7) y Rivadavia 11 (3-6)(-1)
Zona B
Martes 16 de septiembre
Gimnasia 89 (Tomás Gómez 14) - Banco 59 (Alejo Suñe 16)
Unión A 67 (Lautaro Pascual 19) - Regatas (SF) 58 (Augusto Parola 15)
Jueves 18 de septiembre
21.30 Colón (SJ) vs. Alma Juniors
Posiciones: Gimnasia 17 (8-1); Alma Juniors 13 (5-3); Unión A 13 (4-5); Banco 12 (3-6); Colón (SJ) 11 (3-5); Regatas (SF) 11 (2-7)