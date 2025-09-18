Santa Fe: cuatro casos de trata de personas en tan solo diez días

Víctimas de explotación laboral y sexual fueron rescatadas en distintos puntos de la provincia. Cómo denunciar trata de personas

En apenas diez días se detectaron cuatro casos de trata de personas en Santa Fe

Santa Fe vuelve a estar en el centro de la preocupación por la trata de personas. En apenas diez días salieron a la luz cuatro casos distintos que revelan el alcance de esta problemática, que combina explotación laboral y sexual y afecta a decenas de víctimas en la provincia.

Las investigaciones expusieron realidades extremas: jóvenes engañadas y sometidas a redes de explotación sexual, trabajadores rurales en condiciones infrahumanas y hasta personas captadas a través de redes sociales para terminar esclavizadas en el campo. Desde la Secretaría de Derechos Humanos confirmaron que actualmente se asiste a unas 40 víctimas, de las cuales el 80% corresponde a trata laboral y el 20% a explotación sexual.

Caso por caso

El primero de los operativos ocurrió en Tostado, departamento 9 de Julio, donde fuerzas federales y la Secretaría de Derechos Humanos detectaron a 31 personas sometidas a explotación laboral en un campo. Vivían hacinadas, sin acceso a condiciones mínimas de salubridad.

Pocos días después, en Rosario, seis mujeres jóvenes, ninguna mayor de 25 años, lograron denunciar una situación de explotación sexual. Gracias a la intervención de la Línea 145 fueron rescatadas y contenidas.

En paralelo, en la localidad de Pozo Borrado (norte provincial) se detectó a un grupo de trabajadores chaqueños forzados a realizar tareas agrícolas bajo condiciones de servidumbre.

El último caso se conoció esta semana: la Justicia de Salta alertó sobre un grupo de trabajadores que habían sido reclutados mediante Facebook y trasladados a la zona de Las Toscas. Pasaron cuatro meses cosechando maíz y porotos, viviendo hacinados en una casilla, con una sola comida diaria, sin higiene y bajo maltrato permanente. Finalmente, fueron rescatados y regresaron a su provincia de origen.

Cómo denunciar trata de personas

Las autoridades recordaron que la Línea 145 funciona de manera anónima y gratuita, las 24 horas y los 365 días del año, para denunciar situaciones de explotación laboral, sexual o desapariciones vinculadas a la trata. También puede realizarse una denuncia a través del formulario online en www.argentina.gob.ar.

La línea recibe alertas sobre talleres textiles clandestinos, trabajo rural forzado, explotación sexual en whiskerías o clubes nocturnos encubiertos, entre otros. En casos de urgencia, la información se deriva inmediatamente a las fuerzas de seguridad.