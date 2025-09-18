Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

De cara al encuentro decisivo ante Morón en el Brigadier López por la 32ª fecha del grupo B, hay varios jugadores de Colón que llegan al límite

La cuenta regresiva para el partido clave del domingo, a partir de las 17, ante Morón en el Brigadier López por la 32ª fecha del grupo B de la Primera Nacional continúa y en Colón hay un dato que genera alivio, pero también otro que obliga a mirar de reojo.

Por primera vez en la temporada no lesionados, pero al mismo tiempo deberá convivir con el riesgo que implica tener varios jugadores con cuatro amarillas .

• LEER MÁS: El sorprendente equipo que paró Medrán en Colón para jugar contra Morón

Al limite de amarillas en Colón

Son cinco quienes llegan en capillo, lo que significa que si ven una tarjeta más, se perderán el próximo compromiso ante Estudiantes de Buenos Aires. Se trata de Brian Negro, Guillermo Ortiz, Federico Jourdan, Facundo Castet e Ignacio Lago. A esta lista no se suma Marcos Díaz, que está apartado del plantel desde hace varias semanas.

Ignacio Lago Castet y Lago tienen cuatro amarillas en Colón. Prensa Colón

Lo particular del caso es que varios de estos jugadores vienen conviviendo con esta situación hace varias fechas, jugando condicionados y corriendo el riesgo de quedar afuera en un tramo clave del torneo. Sin embargo, ante la urgencia de sumar puntos para sellar la permanencia, Ezequiel Medrán no puede permitirse pensar en especulaciones ni hacer cálculos con el plantel.

• LEER MÁS: Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

El objetivo es claro: garantizar la permanencia lo antes posible, y luego, si el calendario lo permite, recién ahí pensar en rotaciones o en dar descanso a piezas clave.

• LEER MÁS: Colón y una previa distinta para jugar ante Deportivo Morón

La recta final de la temporada no da tregua. Colón llega al partido ante Morón con una malaria de ocho sin ganar (tres derrotas en fila) y sabiendo que cualquier amarilla de más puede costar caro en la siguiente fecha. Una tensión más para un equipo que aún tiene mucho por resolver si quiere sellar la permanencia.