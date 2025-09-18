Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

De cara al encuentro decisivo ante Morón en el Brigadier López por la 32ª fecha del grupo B, hay varios jugadores de Colón que llegan al límite

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2025 · 16:36hs
Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

UNO Santa Fe | José Busiemi

La cuenta regresiva para el partido clave del domingo, a partir de las 17, ante Morón en el Brigadier López por la 32ª fecha del grupo B de la Primera Nacional continúa y en Colón hay un dato que genera alivio, pero también otro que obliga a mirar de reojo.

Por primera vez en la temporada no lesionados, pero al mismo tiempo deberá convivir con el riesgo que implica tener varios jugadores con cuatro amarillas.

• LEER MÁS: El sorprendente equipo que paró Medrán en Colón para jugar contra Morón

Al limite de amarillas en Colón

Son cinco quienes llegan en capillo, lo que significa que si ven una tarjeta más, se perderán el próximo compromiso ante Estudiantes de Buenos Aires. Se trata de Brian Negro, Guillermo Ortiz, Federico Jourdan, Facundo Castet e Ignacio Lago. A esta lista no se suma Marcos Díaz, que está apartado del plantel desde hace varias semanas.

Ignacio Lago
Castet y Lago tienen cuatro amarillas en Col&oacute;n.

Castet y Lago tienen cuatro amarillas en Colón.

Lo particular del caso es que varios de estos jugadores vienen conviviendo con esta situación hace varias fechas, jugando condicionados y corriendo el riesgo de quedar afuera en un tramo clave del torneo. Sin embargo, ante la urgencia de sumar puntos para sellar la permanencia, Ezequiel Medrán no puede permitirse pensar en especulaciones ni hacer cálculos con el plantel.

• LEER MÁS: Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

El objetivo es claro: garantizar la permanencia lo antes posible, y luego, si el calendario lo permite, recién ahí pensar en rotaciones o en dar descanso a piezas clave.

• LEER MÁS: Colón y una previa distinta para jugar ante Deportivo Morón

La recta final de la temporada no da tregua. Colón llega al partido ante Morón con una malaria de ocho sin ganar (tres derrotas en fila) y sabiendo que cualquier amarilla de más puede costar caro en la siguiente fecha. Una tensión más para un equipo que aún tiene mucho por resolver si quiere sellar la permanencia.

Colón Morón amarillas
Noticias relacionadas
El plantel de Colón quedará concentrado dos días antes del partido.

Colón y una previa distinta para jugar ante Deportivo Morón

El DT de Colón Ezequiel Medrán comienza a definir la formación titular.

Medrán comienza a definir la formación de Colón para jugar ante Morón

colon apuesta al talento de hans feder ponce para la liga argentina

Colón apuesta al talento de Hans Feder Ponce para la Liga Argentina

sin senales aun de los 11 de colon, medran afina detalles para el duelo clave ante moron

Sin señales aún de los 11 de Colón, Medrán afina detalles para el duelo clave ante Morón

Lo último

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Último Momento
Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Nuevo revés para el gobierno: el Senado rechazó el veto sobre el reparto de ATN a provincias

Nuevo revés para el gobierno: el Senado rechazó el veto sobre el reparto de ATN a provincias

Unión no se rinde con Dómina y hay una última puerta que mantiene la expectativa

Unión no se rinde con Dómina y hay una última puerta que mantiene la expectativa

Ovación
Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná