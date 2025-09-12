Sanjustino y Unión A ganaron con autoridad en el Prefederal

Este jueves se completó la fecha 8 del Torneo Oficial Prefederal, que tiene a Almagro A y Gimnasia como punteros en sus zonas

Este jueves se completó la Fecha 8 del Torneo Oficial Prefederal, que tiene a Almagro A y Gimnasia como punteros en sus zonas. Sanjustino sumó su quinto triunfo en fila ante Unión B, mientras que Unión A volvió al triunfo frente a un Colón (SJ) que no encuentra el rumbo en el certamen.