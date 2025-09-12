Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Sanjustino y Unión A ganaron con autoridad en el Prefederal

Este jueves se completó la fecha 8 del Torneo Oficial Prefederal, que tiene a Almagro A y Gimnasia como punteros en sus zonas

12 de septiembre 2025 · 14:22hs
Sanjustino y Unión A ganaron con autoridad en el Prefederal

Este jueves se completó la Fecha 8 del Torneo Oficial Prefederal, que tiene a Almagro A y Gimnasia como punteros en sus zonas. Sanjustino sumó su quinto triunfo en fila ante Unión B, mientras que Unión A volvió al triunfo frente a un Colón (SJ) que no encuentra el rumbo en el certamen.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 8

ZONA A

Martes 9 de septiembre

CUST A 63 - El Quillá 65

Rivadavia Juniors 76 - Almagro A 62

Jueves 11 de septiembre

Sanjustino 80 (Edgardo Torne 17) - Unión B 49 (Pablo Spies 13)

Posiciones: Almagro A 15 (7-1); Sanjustino y Unión B 13 (5-3); El Quillá 12 (4-4); Rivadavia 10 (3-5); CUST A 9 (1-7)

ZONA B

Martes 9 de septiembre

Regatas (SF) 81 - Banco Provincial 69

Miércoles 10 de septiembre

Gimnasia 75 (Gonzalo Sabatini 15) - Alma Juniors 68 (Facundo Breques 30)

Jueves 11 de septiembre

Unión A 82 (Lautaro Pascual 24) - Colón (SJ) 57 (Juan Bertero 22)

Posiciones: Gimnasia 15 (7-1); Alma Juniors 13 (5-3); Banco, Unión A y Colón (SJ) 11 (3-5); Regatas (SF) 10 (2-6)

Prefederal Sanjustino Oficial
Noticias relacionadas
torneo oficial prefederal: gran victoria de banco ante colon (sj)

Torneo Oficial Prefederal: gran victoria de Banco ante Colón (SJ)

oficial prefederal: almagro a y gimnasia siguen firmes

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia siguen firmes

se viene un cambio de formato en el torneo regional del litoral

Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

toda la programacion del fin de semana en las inferiores de la asb

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Lo último

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió "un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión"

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Último Momento
La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió "un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión"

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Ovación
Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional