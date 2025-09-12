Este jueves se completó la Fecha 8 del Torneo Oficial Prefederal, que tiene a Almagro A y Gimnasia como punteros en sus zonas. Sanjustino sumó su quinto triunfo en fila ante Unión B, mientras que Unión A volvió al triunfo frente a un Colón (SJ) que no encuentra el rumbo en el certamen.
Sanjustino y Unión A ganaron con autoridad en el Prefederal
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 8
ZONA A
Martes 9 de septiembre
CUST A 63 - El Quillá 65
Rivadavia Juniors 76 - Almagro A 62
Jueves 11 de septiembre
Sanjustino 80 (Edgardo Torne 17) - Unión B 49 (Pablo Spies 13)
Posiciones: Almagro A 15 (7-1); Sanjustino y Unión B 13 (5-3); El Quillá 12 (4-4); Rivadavia 10 (3-5); CUST A 9 (1-7)
ZONA B
Martes 9 de septiembre
Regatas (SF) 81 - Banco Provincial 69
Miércoles 10 de septiembre
Gimnasia 75 (Gonzalo Sabatini 15) - Alma Juniors 68 (Facundo Breques 30)
Jueves 11 de septiembre
Unión A 82 (Lautaro Pascual 24) - Colón (SJ) 57 (Juan Bertero 22)
Posiciones: Gimnasia 15 (7-1); Alma Juniors 13 (5-3); Banco, Unión A y Colón (SJ) 11 (3-5); Regatas (SF) 10 (2-6)