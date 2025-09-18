Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Comienza el Gran Premio de Bakú, una de las últimas carreras en la que Franco Colapinto podría asegurar su butaca para la temporada 2026 con Alpine en la F1

Este viernes comienza el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán de F1, una de las últimas carreras del año en la que Franco Colapinto podría asegurar su butaca para la temporada 2026 en Alpine . Sin embargo, el piloto argentino se mostró despreocupado por la presión externa.

“No se puede controlar lo que pasa alrededor. Ese ruido externo no me está influyendo mucho. Hay que saber controlarlo”, afirmó el pilarense.

La sensaciones de Colapinto desde Bakú

Colapinto reconoció en un mano a mano con ESPN durante el media day de la F1, que existen muchas expectativas sobre su desempeño y que las críticas aparecen cuando las cosas no salen como se espera: “Hay muchas expectativas y gente que quiere que me vaya bien y cuando no sale, hay críticas. Estamos intentando hacer lo máximo para mejorar”.

En cuanto a su continuidad y la situación de Alpine, Colapinto se mostró sincero: “No estamos en la posición que queremos, no sumamos puntos y estamos últimos, no es un buen año. Pero en lo personal lo importante es seguir mejorando con el auto y ser más consistente y lo estoy encontrando de a poco”.

Colapinto también recordó su experiencia positiva del año pasado en Bakú, donde sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 con Williams: “Fue muy positivo andar tan bien el año pasado en un circuito como Bakú, de los más complicados del calendario, fue muy bueno para mi futuro. Contento de estar de vuelta acá, hay que ver qué pasa este fin de semana. Será más difícil que el año pasado en cuanto a performance por la larga recta. Nuestro auto no es el mejor y en un callejero con muchos baches, el coche es muy duro y no los copia bien. Trataremos de encontrar los detalles y maximizar las oportunidades que aparezcan”, concluyó.

