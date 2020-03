Grassi: "Entreno en mi casa para estar en forma"

La natación argentina tiene en Santiago Grassi, actualmente en Estados Unidos, uno de los representantes en Tokio 2020. Logró en Lima 2019 la clasificación a la gran cita del deporte mundial.

El nadador formado en el Club Atlético Unión entrena en la Universidad de Auburn, en Alabama, un estado del sureste de los Estados Unidos, que está haciendo frente a las consecuencias de las medidas tomadas por el coronavirus.

"La noticia fue rara porque lo tomamos el jueves pasado, que justo estábamos entrenando para nacionales que teníamos la semana que viene. Nos había alertado de como venía la cosa, que teníamos que tener cuidado, pero que todavía íbamos a seguir con nuestro calendario" le dijo Santiago Grassi a UNO Santa Fe desde Estados Unidos.

El nadador argentino contó que "cuarenta y cinco minutos pasaron y nos sacaron del entrenamiento, y nos dijeron que el entrenamiento se había cancelado, y que los nacionales no se iban a realizar por el tema del coronavirus. Eso para nosotros fue una noticia muy fuerte, porque había gente como yo es nuestro último representando a la universidad".

Explicó que "los días siguieron y las cosas fueron empeorando, todas las actividades canceladas, y los eventos quedaron sin actividad. Se cerraron las piletas, los gimnasios y la universidad, y estamos teniendo clases on line, pero no estamos entrenando. Todas las personas de USA pudieron irse a sus casas".

"De sesenta nadadores quedamos solamente tres, porque la universidad les dio la oportunidad de volverse a sus casas con sus padres a los demás chicos. Los que nos quedamos somos los internacionales porque no podíamos regresar", mencionó el destacado deportista de nuestra capital.

El nadador santafesino se encuentra en Estados Unidos.

Pensando en lo que viene

Con 23 años de edad, Grassi, que logró clasificar en Lima en los 100 metros mariposa, remarcó que "esta semana se acomodó todo un poco, ahora ya estamos viviendo prácticamente en casa, entreno para mantenerme en forma. Hay un comedor para los nadadores internacionales que no nos volvimos a nuestros hogares, así que nos piden que nos quedemos adentro, y no vayamos a donde hay mucha gente, pero sobre todo que tengamos paciencia".

"Trato de no ponerme nervioso, y estresado, sabiendo que no es nuestra culpa. Tokio está complejo, porque se que en el próximo mes no voy a poder entrenar en la pileta. Voy a tratar de mantenerme en forma, pero no es lo mismo. Si todo sigue igual los juegos no deberían hacerse. Hay dos temas, primero la salud, el virus no está controlado. No estamos pudiendo entrenar y para nosotros es un tema complicado", manifestó el talentoso nadadora mariposa.

Finalmente, contó que "un mes sin tocar la pileta es mucho, y es peor cerca de los juegos. Pero ahora lo importante es que estemos bien, lo demás se puede solucionar. La agenda de este año quedó acotada a los juegos si es que se hace. Después dependerá de otras cosas, a este punto es complicado tener un programa de trabajo".