Cecotti, sobre la actualidad económica de Unión: "Lo único deficitario es mi billetera"

Amílcar Cecotti, vocal titular 1° y hombre fuerte del básquet de Unión, salió a respaldar con firmeza la gestión del presidente Luis Spahn.

El vocal titular 1º de Unión, Amílcar Cecotti, salió a respaldar con firmeza la conducción encabezada por Luis Spahn y trazó un panorama claro sobre la actualidad económica e institucional del club. En diálogo con EME Deportivo, el dirigente reconoció dificultades, pero aseguró que la institución está en proceso de recuperación y sostuvo que el crecimiento es sostenido.

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Cecotti no esquivó ningún tema en diálogo con EME Deportivo: habló de atrasos, del rol dirigencial, de las críticas y hasta de su situación personal tras años de aportes económicos al club.

Unión, con un presente ajustado, pero “en recuperación”

“Este año pasaron cosas” y “vamos saliendo de a poquito de un contexto económico difícil”, resumió Cecotti, dejando en claro que el escenario no es sencillo, aunque tampoco alarmante.

En ese sentido, explicó que hubo demoras puntuales, especialmente en el básquet, pero relativizó la situación: “Estuvimos atrasados un par de cuotas. Esta semana pagamos la quinta y estamos solo un mes atrás. Hay clubes que deben tres o cuatro”.

Además, detalló cómo funciona el esquema de pagos en esa disciplina, con contratos distribuidos en cuotas hasta agosto, en función del calendario de competencia.

A pesar de los contratiempos, dejó un mensaje contundente: “Desde que trabajamos con Luis (Spahn), nunca dejamos de pagar un contrato. Tarde o temprano, siempre se cumplió”.

“Unión es una PYME muy grande”

Uno de los conceptos más fuertes de su análisis tuvo que ver con la estructura del club. Cecotti buscó dimensionar lo que implica sostener el funcionamiento diario: “Hay que pagar 600 sueldos por mes. Es una PYME muy grande. Nadie se da cuenta del tamaño que tiene Unión”.

Para el dirigente, muchas críticas surgen sin conocer esa realidad operativa y el volumen de recursos que se necesitan para mantener todas las disciplinas activas.

El rol del dirigente: respaldo económico y compromiso

Cecotti fue directo al hueso al describir qué significa ser dirigente: “Un dirigente sin plata no puede hacer un carajo. Para viajar, competir o resolver imprevistos, siempre hay que tener respaldo”.

image Amílcar Cecotti y Hugo Fessia, junto a Mauro Cosolito, son claves en la estructura del básquet de Unión.

En la misma línea, remarcó el esfuerzo silencioso de quienes trabajan en el club: “Mucha gente habla y no valora el sacrificio que hay detrás de cada actividad. Hay una estructura grande, no es todo así nomás”.

También insistió en la necesidad de profesionalizar áreas clave dentro de la comisión directiva: “Hay cargos que deben ser ocupados por profesionales. Falta mano de obra y organización en muchos sectores”.

La frase que hizo ruido: “mi billetera sangra hace 20 años”

En uno de los pasajes más picantes, Cecotti respondió a cuestionamientos sobre su rol y el de su familia: “Lo único deficitario es mi billetera, que sangra hace 20 años. Al que le guste bien, y al que no también”.

Luego profundizó: “Hice muchas obras por el club y no me pagaron ninguna. Está todo documentado. Siempre me pidieron que aguante”.

Entre los trabajos mencionados aparecen obras clave como el techo del Malvicino, vestuarios, gimnasio, iluminación, pileta y mejoras en distintos sectores del club.

Incluso confirmó que Unión mantiene una deuda con él: “Está reclamada y figura en los balances”.

Y dejó una frase que expone el impacto personal: “Me duele que ensucien mi nombre y el de mi hijo. Él pierde 200 mil dólares por mes en Unión y nadie lo dice”.

Un club que cambió de escala

Más allá de las tensiones, Cecotti defendió el proceso de crecimiento institucional: “Estoy desde cuando tenía que ir a prender las luces. Hoy el club cambió, se modernizó”.

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Según su mirada, Unión dio un salto estructural en los últimos años, con desarrollo en infraestructura, educación y disciplinas deportivas. “Nunca paró de crecer. Hay proyectos nuevos y sueños en marcha”, afirmó.

Un mensaje final con sello dirigencial

Para cerrar, Cecotti dejó una síntesis que combina gestión y visión empresarial: “Yo manejo esto como una PYME. Y parece que eso molesta, pero los resultados están a la vista”.

En medio de cuestionamientos y exigencias, el dirigente eligió poner el foco en la continuidad del proyecto y en una idea clara: Unión, más allá de las dificultades, sigue en marcha y con una estructura que, según su visión, ya juega en otra liga.