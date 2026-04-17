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Santa Fe avanza en un modelo integral de salud mental que involucra a todos los ministerios

La Provincia reunió a la Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones en Rosario con el objetivo de coordinar diagnósticos y herramientas entre distintas áreas de gobierno. Desde la Gobernación remarcaron que la salud mental "no es solo un tema del sector salud".

17 de abril 2026 · 17:26hs
Santa Fe avanza en un modelo integral de salud mental que involucra a todos los ministerios

Santa Fe avanza en un modelo integral de salud mental que involucra a todos los ministerios

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe profundizó este viernes su apuesta por un abordaje integral de la salud mental al reunir en Rosario a la Comisión Provincial Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (Copisma), en el marco de la implementación del Plan Estratégico de Salud Mental provincial.

El encuentro, encabezado por el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, convocó a representantes de la Subsecretaría de Salud Mental y de múltiples áreas del Estado con un objetivo claro: compartir diagnósticos, identificar problemáticas y construir una agenda de trabajo coordinada.

En la apertura, Cándido trazó el espíritu de la iniciativa: "La Provincia tiene el desafío de pensar soluciones desde una perspectiva integral. Esto significa construir herramientas que involucren a todos los ministerios y esté destinada no solo al personal de salud, también a los docentes, a quienes atienden el 911, en definitiva: a todos los santafesinos". Y agregó que "la mejor legitimidad que tienen estas herramientas es cuando se llevan al campo de acción y los trabajadores pueden apropiárselas".

Inversión, dispositivos y formación

El secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, destacó que la cartera "priorizó el eje de salud mental desde comienzo de esta gestión" y enumeró avances concretos: inversión en obra pública en la Colonia Oliveros, el Centro Regional Agudo Ávila y el Hospital Mira y López, además de 150 dispositivos sustitutivos que permiten a los usuarios transitar espacios colectivos de trabajo, contención y socialización.

Chiesa también puso el acento en la formación: "Llevamos adelante un centenar de capacitaciones para los equipos de salud en el abordaje y la prevención de la salud mental". En ese punto remarcó una decisión política que distingue a Santa Fe del contexto nacional: "Mantuvimos, tras el desligamiento de Nación, la decisión política de Santa Fe de formar especialistas en la residencia interdisciplinaria en Salud Mental".

Santa Fe, a contramano del desfinanciamiento nacional

La subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, subrayó la importancia de "aunar esfuerzos y acciones con áreas como Cultura, Trabajo, Educación y Obras Públicas, abordando la problemática de forma integral". Y fue contundente respecto al contexto nacional: "La mayoría de las jurisdicciones nacionales sufre un desfinanciamiento en el ámbito de la Salud Mental. En Santa Fe eso no pasa porque hay una decisión política de trabajar en esta problemática".

Durante la jornada se abordaron los desafíos actuales desde una perspectiva integral, inclusiva y basada en derechos humanos, con foco en la construcción de dispositivos territoriales, la ampliación de la red de atención y el fortalecimiento de estrategias de prevención y acompañamiento comunitario.

Santa Fe Salud Mental
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