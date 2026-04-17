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Cómo se encuentra el campo de juego de Unión tras el recital de Tan Biónica

Tan Biónica hizo estallar el 15 de Abril con un megarecital, con más de 22.000 personas. ¿Cómo se encuentra el campo de juego de Unión?

17 de abril 2026 · 17:27hs
Cómo se encuentra el campo de juego de Unión tras el recital de Tan Biónica

El estadio de Unión será escenario este viernes de un nuevo compromiso por la Liga Profesional, cuando reciba a Newell's por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura. Y todas las miradas estaban puestas en el estado del campo de juego tras el recital de Tan Biónica realizado el pasado sábado.

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Desde el club llevaron tranquilidad: el césped del 15 de Abril llegará en buenas condiciones, más allá de algunos detalles estéticos lógicos tras un evento de gran magnitud.

Trabajo previo y planificación en Unión

Mario Gómez, canchero del estadio 15 de Abril de Unión, explicó que el operativo comenzó incluso antes del recital, con tareas específicas para preparar el terreno ante el alto tránsito que implicaría el show.

“Nosotros veníamos trabajando, teníamos la fecha de este evento. Hicimos un trabajo previo con un producto de liberación lenta, nutrientes, y también una descompactación. Logramos tener un buen volumen de césped”, detalló.

La clave, según explicó, fue anticiparse al impacto que generaría la estructura montada y la cantidad de personas sobre el campo.

“Solo detalles estéticos”

Tras el recital, el diagnóstico es claro: el campo no presenta daños estructurales y solo habrá pequeñas marcas visibles.

“Sabíamos el tránsito que iba a tener. Lo único que tenemos que hacer es ajustar detalles, en lo estético. Después, lo otro está todo más que ok”, afirmó Gómez.

Y agregó: “Rastro va a haber, por supuesto. Imaginate la cantidad de personas que hubo dentro del campo, la estructura, lo gigantesco que fue”.

Experiencia y respuesta rápida

No es la primera vez que el estadio alberga un evento de estas características, y esa experiencia fue clave para minimizar el impacto.

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“Ya hemos tenido eventos de este tipo, por eso la experiencia. Veníamos con un trabajo previo para esta situación”, remarcó el encargado del césped.

Garantía para un partido clave de Unión

De esta manera, el campo del 15 de Abril estará en condiciones para un partido importante, donde Unión buscará hacerse fuerte de local ante Newell's para dar un nuevo paso rumbo a los playoffs.

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Más allá de alguna marca superficial, en el club confían en que se mantendrá uno de los mejores pisos del fútbol argentino, tal como destacaron desde el propio cuerpo de mantenimiento.

Unión Tan Biónica Newells
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