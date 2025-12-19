Gustavo Costas aceptó ser el DT de Racing hasta el final de la presidencia de Diego Milito

Gustavo Costas aceptó la oferta de la dirigencia de Racing que encabeza Diego Milito y firmará un contrato hasta diciembre del 2028

Racing y Gustavo Costas llegaron a un acuerdo y el entrenador firmará un nuevo vínculo hasta 2028. De esta manera, en caso de cumplir el contrato, será el técnico de la Academia durante todo lo que dure la presidencia de Diego Milito.

Milito le había ofrecido por primera vez la renovación después de la eliminación ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores de América, una clara muestra de apoyo al técnico en medio de una dolorosa derrota.

Costas agradeció en ese momento el gesto de Milito y valoró la oferta, aunque su respuesta fue enfocarse en el cierre del torneo local y una vez finalizada la participación de Racing, sí se iba a sentar a definir la situación.

La Academia estuvo muy cerca de quedarse con el título en el Clausura al caer en los penales con Estudiantes de La Plata y en medio de otro golpe doloroso, Milito volvió a sorprender: le ofreció a Costas renovar no por un año, como se especulaba, sino por tres temporadas.

El primer acuerdo fue el del tiempo de duración del contrato, algo pocas veces visto en el fútbol argentino, aunque el último paso era resolver el tema económico, que no debía ser una traba más allá de que había que negociar.

Finalmente, después de algunas reuniones, las partes llegaron a un acuerdo y se espera que antes del cierre del año (Costas está de vacaciones) se produzca la firma del contrato y la oficialización de la continuidad del técnico campeón en esta tercera etapa de la Copa Sudamericana y la Recopa.

Con la continuidad de Costas ya asegurada, ahora el técnico y la Secretaría Técnica encabezada por Sebastián Saja empezarán a definir el plantel que la temporada que viene jugará el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El primer objetivo será retener algunos jugadores clave para Costas que podrían llegar a tener algunas ofertas por sus rendimientos como los casos de Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, Santiago Sosa, Juan Nardoni y Maravilla Martínez.

En cuanto a las incorporaciones, la presencia en la Sudamericana y no en la Libertadores podría influir en la cantidad de refuerzos, más allá de que ya se hablaban de algunos puestos y nombres.

Racing buscará un lateral derecho ante la casi segura partida de Facundo Mura y la posible venta de Gastón Martirena, por lo que aparecen como alternativas Eros Mancuso (descendió con Fortaleza) y Lucas Blondel (relegado en Boca). Otra posición en la que intentará incorporar es un mediocampista ofensivo y todo apunta a Matko Miljevic, quien también es pretendido por Cruzeiro.

En tanto, la Academia también buscará en el mercado un delantero para acompañar o ser suplente de Maravilla Martínez: a Costas siempre le gustó Milton Giménez y el paraguayo Isidro Pitta, que se encuentra en Bragantino.

El mercado también dependerá de las posibles ventas que haga Racing y de aquellos jugadores que podrían irse a préstamo debido a que en el último tramo no estuvieron en la consideración de Costas, como Martín Barrios o Richard Sánchez. El futuro de Adrián Balboa también es una incógnita.

En tanto, Luciano Vietto termina su contrato y es muy probable que no continúe en Racing, que ya tiene la baja de Gabriel Arias, quien no renovará su vínculo.