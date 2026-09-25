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Handball masculino: La última jornada de los Juegos Suramericanos se disputa el sábado por la mañana

Brasil-Perú, Uruguay-Paraguay y Argentina-Chile completarán el torneo en el Invencible Santa Fe, con encuentros que serán consecutivos desde las 8.30.

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 11:06hs
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La final del handball entre Argentina y Chile fue adelantado para el sábado a las 13.30 en el Invencible.

La final del handball entre Argentina y Chile fue adelantado para el sábado a las 13.30 en el Invencible.

El sábado 26 de septiembre, desde las 8.30, se disputarán en el Invencible Santa Fe los tres partidos que cerrarán el torneo de handball masculino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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La jornada comenzará con Brasil vs. Perú, a las 8.30. A las 11.00, Uruguay se medirá con Paraguay, mientras que el último encuentro será Argentina vs. Chile, desde las 13.30.

Una vez finalizado el último partido, a las 15, se realizará la entrega de premios. Se recuerda que quienes hayan adquirido el QR tendrán un ingreso preferencial hasta unos minutos antes de que comience el evento, luego el aforo se completará con quienes vayan ingresando en orden de llegada.

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Comunicado de los organizadoresSe recuerda que el partido de Argentina vs. Chile de Balonmano, correspondiente a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se disputará este sábado a las 13.30 en el Invencible Santa Fe.

Tener en cuenta que *el horario fue modificado* respecto del previsto originalmente, que era a las 19.30.

Quienes hayan adquirido su entrada para las 19.30 horas podrán ingresar al partido utilizando el mismo código QR. No es necesario adquirir una nueva entrada.

Argentina vs. Chile – 13.30 hs. – Invencible Santa Fe.

Handball Santa Fe Brasil Argentina
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