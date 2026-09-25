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Juegos Suramericanos: robaron el cobre de una cámara de frío y causaron destrozos en el ISEF N° 27

El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en el instituto de calle Raúl Tacca al 700, en la ciudad de Santa Fe, que tenía custodia policial por los Juegos Suramericanos. Hubo patrullajes intensivos, pero no hubo aprehendidos.

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de septiembre 2026 · 09:43hs
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Robaron el cobre de una cámara de frío y causaron destrozos en el ISEF N° 27

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Robaron el cobre de una cámara de frío y causaron destrozos en el ISEF N° 27

En la madrugada de este viernes, antes de las 2, los operadores de la Central de Emergencias 911 comisionaron a oficiales de la Estación Policial Sur (EPS) de la Policía capitalina hasta el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) N° 27, ubicado en calle Raúl Tacca al 700, en la ciudad de Santa Fe. En el lugar ya se encontraban los oficiales afectados al operativo de seguridad de los Juegos Suramericanos, que tenían a su cargo la custodia del edificio.

Los daños en el instituto

Los oficiales entrevistaron al concesionario de la cantina del instituto, un hombre de 64 años, y junto con él constataron la rotura de los vidrios de una puerta de acceso, ubicada en el sector norte del edificio, y de tres ventanas orientadas hacia el oeste.

La puerta de la cantina estaba abierta y no presentaba signos de haber sido forzada. En el interior, los policías constataron que una heladera exhibidora tenía cortados los cables del motor, mientras que el sistema de alarma presentaba daños. Además, comprobaron el faltante de los caños de cobre de una cámara de frío.

También encontraron abierta la puerta de un aula externa, que estaba protegida con rejas. En el interior había puertas de madera caídas en el piso y con los vidrios rotos.

Por otra parte, la bomba de agua exterior había sido forzada y presentaba pérdida de líquido.

En las inmediaciones del lugar, los oficiales secuestraron como elementos de interés un pantalón oscuro de gabardina, una zapatilla blanca del pie izquierdo y un chaleco azul.

Los daños causados en el instituto

Los daños causados en el instituto

Patrullajes policiales intensivos

Tras constatar los daños, oficiales de Orden Público y de Cuerpos realizaron un patrullaje intensivo tanto en el exterior como en el interior del predio afectado a los Juegos Suramericanos, pero no encontraron a ninguna persona.

Horas después, pasadas las 4, mientras recorría las instalaciones del instituto, el oficial a cargo del operativo de seguridad de los Juegos Suramericanos constató la rotura del vidrio de la parte inferior de la puerta principal.

El agente consultó a la Central de Emergencias 911, cuyos operadores le informaron que las cámaras de videovigilancia habían registrado a un hombre que arrojó una piedra contra el edificio. Hasta el momento, no hay personas aprehendidas por el hecho.

Investigación por el robo

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables informaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que sean identificadas las personas que puedan aportar información en calidad de testigos, especialmente entre los vecinos del sector. También dispuso constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona que pudieran contener imágenes del hecho y, en caso de ser localizadas, proceder a su secuestro.

Además, se ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa fue caratulada provisoriamente como robo y la investigación continúa para determinar quiénes fueron los responsables del ingreso al establecimiento y de los daños ocasionados.

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