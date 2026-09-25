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Argentina es finalista de los Juegos Suramericanos en Rosario en vóley

El seleccionado masculino de vóleibol de Argentina derrotó a Perú 3-0, y es finalista de los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario. Este viernes, desde las 19, la definición contra Chile

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 09:19hs
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Argentina doblegó a Perú y va por el oro contra Chile en Newell´s.

Argentina doblegó a Perú y va por el oro contra Chile en Newell´s.

El seleccionado argentino masculino de vóleibol derrotó 3-0 a Perú, con parciales de 25-18, 25-14 y 31-29, y se clasificó para la final de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro se disputó en el microestadio de Newell’s, en el Parque Independencia de Rosario, donde el conjunto nacional volvió a mostrar su solidez y dio un nuevo paso en busca de la medalla de oro.

Argentina venció a Perú y jugará la final con Chile

Argentina tuvo un comienzo firme y encontró en el bloqueo una de sus principales armas para establecer diferencias en el primer set. El equipo albiceleste se impuso por 25-18 y trasladó ese dominio al segundo parcial, en el que controló el desarrollo del juego y amplió la ventaja hasta cerrar el set por 25-14.

El tercer capítulo fue mucho más equilibrado. Perú consiguió mantenerse en partido y llegó a disponer de ventajas en distintos momentos, pero Argentina sostuvo la concentración en el tramo decisivo y terminó imponiéndose por un ajustado 31-29 para sellar la victoria en sets corridos.

Entre los argentinos, Germán Gómez fue el máximo anotador del equipo, con 10 puntos, producto de seis remates, un bloqueo y tres puntos de saque. Gustavo Maciel aportó 8 unidades, mientras que Federico Debonis sumó 6. También tuvieron una destacada participación Leandro Klaczynski, con 5 puntos, e Iñaki Ramos, Pedro Ojuez, Iván Pavón y José Cejas, quienes contribuyeron al triunfo desde sus respectivas funciones.

En el aspecto defensivo, el líbero Santiago Arroyo volvió a ser una pieza importante para el funcionamiento argentino, mientras que José Cejas y Nahuén D’Aversa participaron en la distribución del juego.

Con esta victoria, Argentina mantiene su campaña invicta en Santa Fe 2026: previamente había superado a Bolivia y Colombia, ambos por 3-0, durante la fase de grupos.

El seleccionado argentino disputará este viernes la final por la medalla de oro ante Chile, que en la otra semifinal derrotó 3-0 a Colombia. El partido decisivo se jugará a las 19 en el microestadio de Newell’s.

Argentina: Cejas (2), Ramos (3), Ojuez (5), Maciel (8), Guidi (2), Klaczynski (9), Arroyo (L). Ingresaron: D´Aversa (-), Gómez (16), Flores (-), Pavón (4), Debonis (10).

Argentina Rosario vóley
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