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Franco Colapinto mejoró su ritmo y terminó 10° en la última práctica del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto completó una positiva última práctica en Bakú y quedó entre los diez mejores antes de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 09:42hs
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Franco Colapinto mejoró su ritmo y terminó 10° en la última práctica del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto cerró la última práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán con una actuación positiva y terminó en el décimo puesto. El piloto argentino de Alpine mostró un mejor ritmo respecto de las sesiones anteriores y quedó a casi un segundo de Pierre Gasly, quien finalizó sexto. Max Verstappen fue el más rápido de la jornada en Bakú.

LEER MÁS: Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Colapinto cerró entre los diez mejores

El argentino logró meterse en el top 10 de la tercera y última práctica libre, en una sesión importante para terminar de ajustar detalles antes de la clasificación. Colapinto quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly, que ocupó el sexto lugar, aunque ambos trabajaron sobre distintas configuraciones de cara al resto del fin de semana.

LEER MÁS: Colapinto vuelve al ruedo tras su séptimo puesto y ya prepara el GP de Azerbaiyán

El piloto de Red Bull Max Verstappen fue quien marcó el mejor tiempo de la tanda, seguido por los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, segundo y tercero, respectivamente. La actividad dejó así a los principales protagonistas listos para afrontar la clasificación.

Ahora, Colapinto apunta a la clasificación

Con la última práctica ya completada, Colapinto tendrá por delante el desafío de la clasificación, donde buscará aprovechar la evolución mostrada por Alpine durante las sesiones en Bakú. El argentino intentará conseguir una buena posición de largada para la carrera del sábado y continuar sumando experiencia en un circuito exigente.

La jornada también servirá para conocer el orden definitivo de la parrilla, en una pista donde los tiempos suelen ser muy ajustados y cualquier error puede resultar determinante. Alpine buscará confirmar en la clasificación el ritmo mostrado durante esta última práctica.

Franco Colapinto Gran Premio práctica
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