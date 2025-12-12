¿Hay argentinos? La lista de los 20 jugadores más caros del mundo

Hay una lista con los jugadores más caros del mundo en el 2025, en una temporada que se termina y dará paso a un 2026 donde se jugará el Mundial

Hay una lista con los jugadores más caros del mundo en el 2025 en una temporada que se termina y dará paso a un 2026 donde se jugará el Mundial. En la nómina figuran jugadores argentinos: ellos son el volante Alexis Mac Allister y el delantero Julián Álvarez .

El sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado a diciembre y el jugador más caro es Lamine Yamal, de 18 años, quien vale 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares). Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, quienes ocupan los puestos 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.

Los futbolistas más caros del mundo

Lamine Yamal (Barcelona): 200 millones de euros.

Jude Bellingham (Real Madrid): 180 millones de euros.

Erling Haaland (Manchester City): 180 millones de euros.

Kylian Mbappé (Real Madrid): 180 millones de euros.

Vinicius Junior (Real Madrid): 150 millones de euros.

Pedri (Barcelona): 140 millones de euros.

Jamal Musiala (Bayern Múnich): 140 millones de euros.

Bukayo Saka (Arsenal): 140 millones de euros.

Alexander Isak (Liverpool): 140 millones de euros.

Florian Wirtz (Liverpool): 130 millones de euros.

Michael Olise (Bayern Múnich): 130 millones de euros.

Federico Valverde (Real Madrid): 130 millones de euros.

Cole Palmer (Chelsea): 120 millones de euros.

Declan Rice (Arsenal): 120 millones de euros.

Moisés Caicedo (Chelsea): 100 millones de euros.

Julián Álvarez (Atlético Madrid): 100 millones de euros.

Alexis Mac Allister (Liverpool): 100 millones de euros.

Ousmane Dembélé (PSG): 100 millones de euros.

Désiré Doué (PSG): 90 millones de euros.

Joao Neves (PSG): 90 millones de euros.