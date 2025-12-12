Hay una lista con los jugadores más caros del mundo en el 2025 en una temporada que se termina y dará paso a un 2026 donde se jugará el Mundial. En la nómina figuran jugadores argentinos: ellos son el volante Alexis Mac Allister y el delantero Julián Álvarez.
¿Hay argentinos? La lista de los 20 jugadores más caros del mundo
El sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado a diciembre y el jugador más caro es Lamine Yamal, de 18 años, quien vale 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares). Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, quienes ocupan los puestos 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.
Los futbolistas más caros del mundo
Lamine Yamal (Barcelona): 200 millones de euros.
Jude Bellingham (Real Madrid): 180 millones de euros.
Erling Haaland (Manchester City): 180 millones de euros.
Kylian Mbappé (Real Madrid): 180 millones de euros.
Vinicius Junior (Real Madrid): 150 millones de euros.
Pedri (Barcelona): 140 millones de euros.
Jamal Musiala (Bayern Múnich): 140 millones de euros.
Bukayo Saka (Arsenal): 140 millones de euros.
Alexander Isak (Liverpool): 140 millones de euros.
Florian Wirtz (Liverpool): 130 millones de euros.
Michael Olise (Bayern Múnich): 130 millones de euros.
Federico Valverde (Real Madrid): 130 millones de euros.
Cole Palmer (Chelsea): 120 millones de euros.
Declan Rice (Arsenal): 120 millones de euros.
Moisés Caicedo (Chelsea): 100 millones de euros.
Julián Álvarez (Atlético Madrid): 100 millones de euros.
Alexis Mac Allister (Liverpool): 100 millones de euros.
Ousmane Dembélé (PSG): 100 millones de euros.
Désiré Doué (PSG): 90 millones de euros.
Joao Neves (PSG): 90 millones de euros.