Uno Santa Fe | Ovación | jugadores

¿Hay argentinos? La lista de los 20 jugadores más caros del mundo

Hay una lista con los jugadores más caros del mundo en el 2025, en una temporada que se termina y dará paso a un 2026 donde se jugará el Mundial

12 de diciembre 2025 · 18:56hs
¿Hay argentinos? La lista de los 20 jugadores más caros del mundo

Hay una lista con los jugadores más caros del mundo en el 2025 en una temporada que se termina y dará paso a un 2026 donde se jugará el Mundial. En la nómina figuran jugadores argentinos: ellos son el volante Alexis Mac Allister y el delantero Julián Álvarez.

El sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado a diciembre y el jugador más caro es Lamine Yamal, de 18 años, quien vale 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares). Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, quienes ocupan los puestos 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.

Hay una lista con los futbolistas más caros del mundo en el 2025 en una temporada que se termina y dará paso a un 2026 donde se jugará el Mundial. En la nómina figuran jugadores argentinos; ellos son Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

julián Álvarez
Juli&aacute;n &Aacute;lvarez entre los jugadores m&aacute;s caros del mundo.

Julián Álvarez entre los jugadores más caros del mundo.

El sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado a diciembre y el jugador más caro es Lamine Yamal, de 18 años, quien vale 200 millones de euros (unos 232 millones de dólares). Dos argentinos aparecen en el Top 20: Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, quienes ocupan los puestos 16 y 17, ambos con 100 millones de euros.

Los futbolistas más caros del mundo

Lamine Yamal (Barcelona): 200 millones de euros.

Jude Bellingham (Real Madrid): 180 millones de euros.

Erling Haaland (Manchester City): 180 millones de euros.

Kylian Mbappé (Real Madrid): 180 millones de euros.

Vinicius Junior (Real Madrid): 150 millones de euros.

Pedri (Barcelona): 140 millones de euros.

Jamal Musiala (Bayern Múnich): 140 millones de euros.

Bukayo Saka (Arsenal): 140 millones de euros.

Alexander Isak (Liverpool): 140 millones de euros.

Florian Wirtz (Liverpool): 130 millones de euros.

Michael Olise (Bayern Múnich): 130 millones de euros.

Federico Valverde (Real Madrid): 130 millones de euros.

Cole Palmer (Chelsea): 120 millones de euros.

Declan Rice (Arsenal): 120 millones de euros.

Moisés Caicedo (Chelsea): 100 millones de euros.

Julián Álvarez (Atlético Madrid): 100 millones de euros.

Alexis Mac Allister (Liverpool): 100 millones de euros.

Ousmane Dembélé (PSG): 100 millones de euros.

Désiré Doué (PSG): 90 millones de euros.

Joao Neves (PSG): 90 millones de euros.

jugadores Alexis Mac Allister Julián Álvarez
Noticias relacionadas
todos los titulos que gano eduardo dominguez como entrenador

Todos los títulos que ganó Eduardo Domínguez como entrenador

sudamericano u17: argentina derroto a colombia y es lider en su grupo

Sudamericano U17: Argentina derrotó a Colombia y es líder en su grupo

todos los titulos de liga que ganaron racing y estudiantes en su historia

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

briatore elogio el cambio de colapinto en alpine y apuesta a la dupla con gasly

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

Lo último

Qué proyecta Laura Tarabella para la UNL: ideas y desafíos de la primera rectora en 106 años

Qué proyecta Laura Tarabella para la UNL: ideas y desafíos de la primera rectora en 106 años

Martín Etchevers: Cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial

Martín Etchevers: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial"

Lautaro Acosta cargó contra la dirigencia de Lanús tras retirarse

Lautaro Acosta cargó contra la dirigencia de Lanús tras retirarse

Último Momento
Qué proyecta Laura Tarabella para la UNL: ideas y desafíos de la primera rectora en 106 años

Qué proyecta Laura Tarabella para la UNL: ideas y desafíos de la primera rectora en 106 años

Martín Etchevers: Cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial

Martín Etchevers: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial"

Lautaro Acosta cargó contra la dirigencia de Lanús tras retirarse

Lautaro Acosta cargó contra la dirigencia de Lanús tras retirarse

Este domingo habrá un nuevo corte de agua en toda la ciudad de Santa Fe por tareas de mantenimiento

Este domingo habrá un nuevo corte de agua en toda la ciudad de Santa Fe por tareas de mantenimiento

Racing-Estudiantes: ¿cuántas finales se disputaron en el Madre de Ciudades?

Racing-Estudiantes: ¿cuántas finales se disputaron en el Madre de Ciudades?

Ovación
La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

Mauricio Martínez: Rosario Central decide su futuro mientras Unión y Barcelona SC presionan

Mauricio Martínez: Rosario Central decide su futuro mientras Unión y Barcelona SC presionan

El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina

El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles