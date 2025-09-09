Hernández y Spajic convocados a la Preselección Argentina U17 Mateo Hernández (Gimnasia) y Pedro Spajic (Unión) figuran entre los 19 citados de la Selección Argentina U17 para el Sudamericano. Por Ovación 9 de septiembre 2025 · 10:25hs

Los jugadores de Gimnasia, Manuel Hernández, y Unión, Pedro Spajic, están entre los 19 convocados para la Selección Argentina U17 que lucharán por disputar el Campeonato Sudamericano de la categoría.

Desde el miércoles 10 y hasta el 20 de septiembre, dos jóvenes de la Asociación Santafesina entrenarán en el CeNARD buscando un lugar en la Selección Argentina U17 que disputará el campeonato Sudamericano.

Mauro Polla es el entrenador, en tanto Leonardo Gutiérrez su asistente técnico. El certamen se disputará entre el 3 y 9 de noviembre en Colombia. La nómina de los convocados 1-Aman, Gonzalo (Peñarol) 2-Celiz, Joaquín (Obras Basket) 3-García, Luka (Obras Basket) 4-Mantovani, Lucio (San Lorenzo Tostado) 5-Lizarraga, Maximiliano (San Isidro) 6-Caumo, Joaquín (Estudiantil) 7-Rizzotti, Nicolás (Atenas VT) 8-Fessia, Mateo (Boca) 9-Fernández, Lucas (El Biguá) 10-Moravansky, Román (Ferro) 11-Hernández, Manuel (Gimnasia) 12-García, Alejo (Instituto) 13-Jara Delgado, Camilo (Ferro) 14-Pettinarolli, Santiago (Bochas SC) 15-Juárez, Ezequiel (Boca) 16-Spajic, Pedro (Unión SF) 17-Márquez, Juan (Náutico Zárate) 18-Torrens, Elías (Obras Basket) 19-Coria Fa, Joaquín (Rivadavia Básquet)