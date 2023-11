Aston Villa rindió tributo a Dibu Martínez en la previa del triunfo contra Fulham

Mientras era ovacionado, se desplegó una bandera en una de las cabeceras con la leyenda "The Best in the World" (El Mejor del Mundo).

La alegría no pudo ser completa para "Dibu" Martínez ya que a falta de 20 minutos para el final la defensa tuvo una desconcentración y permitió el descuento del mexicano Raúl Jiménez para Fulham.

El marplatense sólo pudo terminar dos partidos con la valla invicta en lo que va de la Premier League y recibió goles en los seis partidos que disputó con su equipo desde que regresó de la doble fecha de octubre con el seleccionado argentino.

Aston Villa controló el partido desde el inicio y casi lo definió en el primer tiempo con los goles de Antonee Robinson, en contra (27m.), y John McGinn (42m.).

— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 12, 2023

Luego amplió el marcador Ollie Watkins (19m. ST) pero seis minutos después el mexicano Raúl Jiménez convirtió el descuento para Fulham.

El equipo de Unai Emery se mantiene en la quinta posición con 25 puntos y volvió al triunfo luego de la derrota ante Nottingham Forest (2-0) de la fecha pasada.

Uno de los punteros es Liverpool que, sin Alexis Mac Allister por suspensión, derrotó a Brentford por 3-0, como local, con doblete de Mohamed Salah y alcanzó la línea de Manchester City.

El defensor del título, con Julián Álvarez, visitará a Chelsea, de Mauricio Pochettino y Enzo Fernández, desde las 13.30 en el cierre de la fecha.

Por otro lado, el argentino Facundo Buonanotte fue titular y nuevamente reemplazado en el entretiempo en Brighton, que empató 1-1, de local, ante Sheffield United.

Y en otro partido, Nottingham Forest, con Nicolás Domínguez de titular y sin Gonzalo Montiel, perdió 3-2 ante West Ham en Londres.

. Posiciones: Manchester City, Liverpool y Arsenal 27 puntos; Tottenham Hotspur 26; Aston Villa, 25; Manchester United 21; Newcastle United 20; Brighton 19; West Ham 17; Brentford 16; Chelsea, Wolverhampton y Crystal Palace 15; Everton 14; Nottingham Forest 13; Fulham 12; Bournemouth 9; Luton Town 6; Sheffield United 5; Burnley 4.