Burruchaga eliminó a Wawrinka y consiguió la mayor victoria de su carrera

Este resultado le permitió avanzar a los octavos de final del ATP de Estoril.

El porteño Román Burruchaga confirmó el gran momento que atraviesa en el circuito al derrotar al suizo Stan Wawrinka por 6-4, 4-6 y 6-3 en la primera ronda del ATP de Estoril, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final y sumar una de las victorias más importantes de su carrera.

El argentino, actual número 60 del ranking mundial , prolongó así el impulso que traía tras alcanzar las semifinales en Umag, las segundas de su trayectoria en el circuito ATP.

El duelo marcó el primer enfrentamiento entre ambos y reunió a dos tenistas en etapas muy distintas, ya que Burruchaga llegaba en pleno crecimiento, mientras que Wawrinka, ex número tres del mundo y tricampeón de Grand Slam, afronta la última temporada de su carrera e intentaba cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El argentino tomó la iniciativa desde el comienzo cuando quebró el saque de su rival en el primer juego gracias a la solidez desde la devolución, aunque el suizo respondió de inmediato para igualar el marcador.

Burruchaga volvió a recuperar la ventaja con un nuevo quiebre, confirmó por primera vez su servicio para colocarse 4-2 y administró la diferencia con autoridad hasta quedarse con el primer parcial por 6-4.

En el segundo set ambos sostuvieron sus primeros turnos de saque tras superar oportunidades de quiebre y Wawrinka elevó el nivel, dominó los intercambios con su derecha y consiguió una ruptura en el sexto game.

Burruchaga reaccionó con una recuperación inmediata después de levantar un 0-40, pero el suizo volvió a quebrar en el décimo juego y cerró el parcial por 6-4 para igualar el encuentro.

El tercer set comenzó con un Wawrinka impreciso, situación que Burruchaga aprovechó para quebrar de entrada y luego confirmar la ventaja tras un exigente turno de servicio; pero el argentino volvió a romper el saque del suizo y tomó una diferencia de doble quiebre.

Aunque Wawrinka descontó cuando su rival sacó para partido, Burruchaga mantuvo la calma y selló el triunfo con un definitivo 6-3 para avanzar a los octavos de final en Estoril.

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