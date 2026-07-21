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El padre del "Dibu" habló sobre la continuidad del arquero: "Lo que hará o no, lo decidirá él"

Alberto Martínez llegó a Mar del Plata y brindó detalles de cómo se encuentra el arquero de la Selección argentina tras la derrota en la final ante España

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 17:38hs
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El padre del Dibu habló sobre la continuidad del arquero: Lo que hará o no, lo decidirá él

La familia de Emiliano "Dibu" Martínez llegó a la ciudad balnearia de Mar del Plata y, sin bajar del vehículo que conducía, Alberto, padre del arquero de la Selección argentina, afirmó: "Dentro de todo el, está bien porque sabe que se trabajó de la mejor manera".

A su vez, "Beto" evitó dar detalles sobre las dudas de la continuidad del "Dibu", que el mismo marplatense sembró en el mensaje en sus redes: "eso no me pregunten a mí, soy el padre, él tendrá que decidir sus cosas, tiene 33 años".

El arquero argentino había publicado 5 fotos con un texto, donde expresó el anhelo que tenía de ganar la Copa del Mundo: “Soñé que la ganábamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

En la segunda línea del mensaje, “Dibu” sembró incertidumbre sobre su continuidad encendiendo las alarmas en los hinchas argentinos: “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

La primera pregunta hacia el padre del Emiliano fue sobre su estado de ánimo tras la obtención del subcampeonato: "sabe que se llegó a la final muy bien, los chicos hicieron dieron lo que tenían que dar, todo, Nicolás Tagliafico salió rengo, Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez se lastimaron”.

También se refirió al incremento en el cariño para con su hijo en los últimos años: “En mi casa tengo papelitos, regalos y ahí uno se da cuenta quien es Emiliano Martínez”,

Mientras tanto para culminar las preguntas, afirmó que por su parte se mantiene en la ciudad balnearia, pero sin saber qué hará el arquero: “No puedo decir si Emiliano viene a Mar del Plata, pero saben que soy mentiroso", respondió titubeando y sonriendo Alberto Martínez.

Dibu Martínez Mar del Plata
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