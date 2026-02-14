Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Huracán defiende el Ducó ante un Sarmiento urgido

Ambos necesitan sumar para afirmarse en la tabla. Huracán, revitalizado tras el clásico, recibe a Sarmiento desde las 19.45 por la quinta fecha del Apertura.

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 10:28hs
Huracán vuelve al Ducó con el envión anímico del clásico ganado y la misión de ratificarlo en casa, donde pretende hacerse fuerte desde la intensidad y la presión alta. Sarmiento, comprometido con la tabla anual y los promedios, llega con la urgencia de sumar para sostener su lucha por la permanencia.

Momento y contexto

El equipo de Diego Martínez encontró oxígeno tras imponerse en el derby y busca capitalizar ese impulso. Con Jordy Caicedo como referencia de área y Leonardo Gil como eje de distribución, el Globo intentará dominar la posesión, atacar por bandas y lastimar con centros cruzados y llegadas de segunda línea.

Enfrente estará un Sarmiento que entiende cada partido como una final. El conjunto de Facundo Sava viene de un triunfo clave y apuesta a un bloque compacto, líneas cortas y transiciones directas para explotar la potencia de sus delanteros. El Verde sabe que el margen es estrecho y que sumar fuera de Junín puede ser decisivo en el cierre de temporada.

Posibles formaciones de Huracán y Sarmiento

Huracán iría con Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. Un 4-4-2 con extremos que retroceden para cerrar carriles y laterales con proyección constante.

Sarmiento formaría con Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel. La idea: orden defensivo, juego directo y eficacia en las áreas.

La noche en el Ducó promete fricción, duelos físicos y un ritmo alto. Huracán quiere consolidar su levantada; Sarmiento, resistir y golpear. En un torneo corto, cada punto pesa como oro. El encuentro se disputará desde las 19.45 en Parque Patricios, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de TNT Sports.

