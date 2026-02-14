Huracán vuelve al Ducó con el envión anímico del clásico ganado y la misión de ratificarlo en casa, donde pretende hacerse fuerte desde la intensidad y la presión alta. Sarmiento, comprometido con la tabla anual y los promedios, llega con la urgencia de sumar para sostener su lucha por la permanencia.
Huracán defiende el Ducó ante un Sarmiento urgido
Ambos necesitan sumar para afirmarse en la tabla. Huracán, revitalizado tras el clásico, recibe a Sarmiento desde las 19.45 por la quinta fecha del Apertura.
Por Ovación
Momento y contexto
El equipo de Diego Martínez encontró oxígeno tras imponerse en el derby y busca capitalizar ese impulso. Con Jordy Caicedo como referencia de área y Leonardo Gil como eje de distribución, el Globo intentará dominar la posesión, atacar por bandas y lastimar con centros cruzados y llegadas de segunda línea.
Enfrente estará un Sarmiento que entiende cada partido como una final. El conjunto de Facundo Sava viene de un triunfo clave y apuesta a un bloque compacto, líneas cortas y transiciones directas para explotar la potencia de sus delanteros. El Verde sabe que el margen es estrecho y que sumar fuera de Junín puede ser decisivo en el cierre de temporada.
Posibles formaciones de Huracán y Sarmiento
Huracán iría con Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. Un 4-4-2 con extremos que retroceden para cerrar carriles y laterales con proyección constante.
Sarmiento formaría con Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel. La idea: orden defensivo, juego directo y eficacia en las áreas.
La noche en el Ducó promete fricción, duelos físicos y un ritmo alto. Huracán quiere consolidar su levantada; Sarmiento, resistir y golpear. En un torneo corto, cada punto pesa como oro. El encuentro se disputará desde las 19.45 en Parque Patricios, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de TNT Sports.