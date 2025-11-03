Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Huracán pretende levantar cabeza en su visita a Defensa y Justicia

Huracán buscará volver a los puestos de clasificación este lunes, cunado desde las 16.45 visite a Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2025 · 06:50hs
Huracán pretende levantar cabeza en su visita a Defensa y Justicia

Defensa y Justicia y Huracán chocan este lunes en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Halcón” busca una victoria para quedar como uno de los escoltas, mientras que el “Globo” necesita ganar para meterse en zona de clasificación a playoffs.

Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Huracán

Defensa: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.

Huracán: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Frank Darío Kudelka.

Huracán Defensa y Justicia Florencio Varela
Noticias relacionadas
Agustín Canapino se adjudicó la final de la tercera fecha de la copa de Oro del TC en Paraná.

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

kimberley y union y progreso se adelantaron en las semifinales del promocional

Kimberley y Unión y Progreso se adelantaron en las semifinales del Promocional

belgrano y tigre, un mano a mano trascendental para la clasificacion en el clausura

Belgrano y Tigre, un mano a mano trascendental para la clasificación en el Clausura

banfield y lanus, un clasico del sur clave por llegar a los playoffs

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Lo último

El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista

El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Último Momento
El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista

El aporte determinante de los delanteros para que Unión sea protagonista

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: Es una condena a la mitad, pero algo logramos, dijo su papá

Juicio por la muerte de Luciano Nicola tras un siniestro vial: "Es una condena a la mitad, pero algo logramos", dijo su papá

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Ovación
Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Agustín Canapino ganó el TC en Paraná con ritmo de campeón

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"