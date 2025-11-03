Huracán pretende levantar cabeza en su visita a Defensa y Justicia

Huracán buscará volver a los puestos de clasificación este lunes, cunado desde las 16.45 visite a Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Defensa y Justicia y Huracán chocan este lunes en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Halcón” busca una victoria para quedar como uno de los escoltas, mientras que el “Globo” necesita ganar para meterse en zona de clasificación a playoffs.

Probables formaciones de Defensa y Justicia vs Huracán

Defensa: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.

Huracán: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Frank Darío Kudelka.